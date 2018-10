Scontro Tria-M5s Il ministro contro Casalino | “Non commento volgarità e minacce”

Spread - Tria : livello che non possiamo mantenere - rischi per le banche. Scontro con Casalino : Un livello dello Spread a 320? Non è la febbre «a 40 ma neanche a 37. È un livello che non possiamo mantenere molto a lungo, non tanto per l'impatto sugli interessi sul debito che è molto lento, avendo un debito molto solido con una vita media di sette anni ci vogliono sette anni». Il problema è per le nostre banche, specie quelle più deboli. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria...

Scontro su Pace Fiscale; Centinaio irritato da critiche austriache; Accordo tra Governo e Comuni su bando periferie - : CORRUZIONE, DE RAHO: LA POLITICA NON FA ABBASTANZA La politica non presta la necessaria attenzione a combattere la corruzione. Federico Cafiero De Raho, capo della Procura nazionale antimafia e ...

Alitalia - EasyJet : "Interessati se ristrutturata e in consorzio"/ Sullo sfondo lo Scontro tra Di Maio e Tria : Alitalia, EasyJet: "Interessati se ristrutturata e in consorzio". Sullo sfondo lo scontro all'interno del governo tra Di Maio e Tria. Ultime notizie sul futuro dell'ex compagnia di bandiera

Scontro nel Governo su Alitalia. Salvini : «Tria rispetti il contratto» : Secondo il vicepremier leghista il matrimonio Alitalia-Ferrovie «è una via percorribilissima». Non è chiaro se la newco con Tesoro e Fs conterrà fin da subito anche il partner industriale internazionale o se l'operazione avverrà in due step. C'è poi il nodo della conversione di parte del prestito ponte da 900 milioni in equity, che rischia di incappare nella scure dell'Ue...

[Il ritratto] Lo Scontro con Tria sulla manovra e i soldi in Svizzera. Savona il ministro antieuro è sotto attacco : Di economia e rapporti con l'Ue trattava il lungo documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", nel quale sostiene che il progetto è in profonda crisi, critica la ...

Scisma degli ortodossi in Ucraina - ira del Patriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo Scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

Governo : «Alitalia compagnia di bandiera». E si fa avanti Fs. Scontro Tria-Di Maio : Lo Stato si prepara a tornare azionista di Alitalia: dopo oltre 22 anni dalla prima privatizzazione, la soluzione del Governo - annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio e rilanciata dal premier...

Alitalia - Ferrovie interessata. È Scontro tra Di Maio e Tria : In un'intervista al Sole 24 Ore e poi durante l'incontro con i sindacati, il vicepremier Luigi Di Maio ha chiarito il piano stabilito per Alitalia: il ritorno dello Stato azionista attraverso il Mef con una Newco partecipata anche da Fs.Le dichiarazioni di Di Maio però non sono state gradite dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che nel pomeriggio ha commentato: "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

Alitalia compagnia di bandiera - Di Maio : tutelerò i lavoratori. Ma è Scontro con Tria : ... che ha provato a mettere in riga Di Maio: "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlare il ministro dell'Economia. E io non ne ho parlato". Così il ministro Tria, in merito all'ipotesi di ...

Paolo Savona - il retroscena da Palazzo Chigi : con Giovanni Tria è Scontro furioso : Motivo? Il ministro dell' Economia non ha gradito di essere scavalcato dal suo collega sulla linea della prudenza. Il responsabile dell'Europa ha abbandonato infatti l'euroscetticismo per diventare ...

Il Patriarca di Antiochia e lo Scontro tra Mosca e Costantinopoli : ... proprio Kiev e Antiochia hanno cercato di influenzare lo sviluppo del Patriarcato moscovita in direzioni differenti, tra occidente e oriente del mondo cristiano europeo e mediorientale. Giovanni X e ...