Scontro alla Ue E Tajani zittisce Farage | Il riso abbonda sulla bocca degli

Diesel euro 4 - Milano : Scontro tra Regione e Comune sullo stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano [VIDEO] ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog ...

Diesel euro 4 - Milano : Scontro tra Regione e Comune sullo stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog nel ...

Nuovo Scontro tra Toninelli e le opposizioni alla Camera : 'Pd e Forza Italia vi hanno rubato il futuro', dice il ministro delle Infrastrutture ai giovani delle scuole spettatori al Senato. E dai banchi dem spunta un cartello con l'hashtag: Toninelli #...

Offese sessiste alla Comi - Scontro Lega-azzurri : Roma - Incidente diplomatico tra Forza Italia e Lega. Il casus belli è una battuta dal sapore sessista del sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci pronunciata di prima mattina nel corso di Omnibus su La7. alla domanda dell'europarlamentare azzurra che punta ad accendere i riflettori su uno dei grandi nodi irrisolti della ...

[Lo Scontro] Boeri lancia l'allarme sulle pensioni. Salvini lo attacca con il solito mantra : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, lancia l'allarme sulla riforma della Legge Fornero. Per l'economista. Nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera ha spiegato che introdurre ...

Scontro tra due navi a largo della Corsica - allarme inquinamento : Collisione tra due navi a largo della Corsica. Paura per il pericolo inquinamento. Sono intervenuti anche alcuni mezzi da Golfo Aranci. La collisione è accaduta nelle acque internazionali quando la ...

Corsica - allarme inquinamento dopo Scontro tra navi : “Chiazza di carburante da 10 chilometri quadrati in mare” : E’ allarme inquinamento dopo la collisione tra due navi avvenuta domenica mattina a 14 miglia da Capo Corso: la fuoriuscita di carburante in seguito ha prodotto una chiazza che si è estesa in mare per circa 10 chilometri quadrati. Secondo la Guardia Costiera italiana la nave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera cipriota, ha perso in seguito all’urto con la nave Ro-ro ‘Ulysse’ (battente bandiera tunisina) circa 600 ...

Tina Cipollari fermata dalla polizia : Scontro furioso : Secondo quanto riporta il settimanale 'Nuovo', l'opinionista di 'Uomini e donne' è stata fermata e multata dagli agenti per...

Pensioni - Di Maio alla Fornero : 'Non prendo lezioni da lei' - ma è Scontro con l'Europa : La Nota di aggiornamento al Def con il rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento ha suscitato l'immediata reazione dell'Europa, com'era ampiamente prevedibile. Il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker ha ufficialmente aperto la crisi tra l'Europa e l'Italia, affermando che il nostro Paese non può godere di trattamenti speciali che, se concessi a tutti, porterebbero alla fine dell'euro. Addio reddito di cittadinanza e addio ...

Confindustria - Boccia : "Nessun endorsement alla Lega"/ Dopo Scontro con Calenda : "Chiediamo coerenza" : Confindustria, Boccia: "Nessun endorsement alla Lega". Ultime notizie, retromarcia Dopo lo scontro con Carlo Calenda: "Al Carroccio chiediamo coerenza"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:03:00 GMT)

Livorno : via libera alla cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri - Scontro tra M5S e Lega : A Livorno sembra che l'accordo politico tra 5 Stelle e Lega a livello nazionale non abbia avuto eco. Non è la prima volta che nel capoluogo toscano i due partiti che ora rappresentano il governo si scontrano, anche con toni molto pesanti, tanto da diventare un problema per Salvini e Di Maio. Il comune di Livorno, guidato dal sindaco grillino Nogarin, ha approvato la mozione di una lista civica di sinistra sulla concessione della cittadinanza ...

Scontro in viale Signorelli ad Arezzo : 80enne alla guida ha un malore e si scontra con un'altra auto : Incidente questa mattina in viale Signorelli ad Arezzo intorno alle 11. Un uomo di 80 anni di Arezzo ha accusato un malore mentre si trovava in auto ed è andato a sbattere contro un'altra vettura. L'...

Milleproroghe alla Camera : Scontro Pd-Lega sui vaccini : Immediata la risposta del leghista Cristian Invernizzi: "Non si può dire che c'è un mondo antiscientifico. Stiamo parlando di bambini. Se c'è un sacrosanto diritto che un genitore si sente nei ...

Migranti - allarme di Salvini : 'Tubercolosi torna a diffondersi'. Caso Diciotti - Scontro Conte-Malta : 'Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e ...