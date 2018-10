Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 | mobilitazione nazionale | coinvolti treni | metro | bus

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti i settori del trasporto - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...

Ilva : Cobas - Sciopero e corteo venerdì : 12.45 sciopero generale e nazionale di tutte le categorie indetto dalle sigle Usi, Cub,Sgb e Sial Cobas con manifestazione a Taranto venerdì 26 ottobre. Tra i temi centrali dello sciopero, la questione Ilva e il caso Taranto. Un corteo attraverserà la città la mattina. "Contro la negazione del diritto alla salute,per fermare le fonti inquinanti, bonificare l'azienda e il territorio, reimpiegando gli operai dell'Ilva",queste le parole d'ordine ...

Tutto sullo Sciopero generale dei trasporti di venerdì 26 ottobre : Lo sciopero generale dei trasporti previsto per la giornata di venerdì 26 ottobre andrà a coinvolgere il settore aereo, ferroviario e dei mezzi pubblici locali, portando con sé inevitabilmente una serie di disagi per passeggeri e pendolari. In particolare, Cub e Cobas, insieme con altre sigle sindacali, hanno annunciato una protesta di tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, che incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte ...

Uno Sciopero generale è stato indetto per venerdì 26 ottobre : I sindacati di base invitano a scendere in piazza i lavoratori di tutti i comparti e categorie pubbliche e private...