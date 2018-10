Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 | mobilitazione nazionale | coinvolti i settori del

Roma : venerdì Sciopero generale nazionale indetto da Usi : Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama Spa in una nota. “In attuazione di quanto ...

Roma : possibile venerdì nero per bus e metro - Sciopero sindacati base : Roma – A Roma venerdi’ 26 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. Nella Capitale l’agitazione interessera’ i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ...

Sciopero generale - si ferma tutto : verso il "venerdì nero" : Dai trasporti alla scuola passando per la sanità e le poste, il 26 ottobre rischia di paralizzare l'Italia a causa dello...

Sciopero generale venerdì 26 ottobre : fermi treni e metro : Quella di venerdì 26 ottobre 2018 sarà una giornata decisamente difficile per chi prende i mezzi regolarmente. E' stato scelto dai sindacati questo giorno per poter effettuare uno Sciopero per chiedere più diritti per i lavoratori di aziende, sia pubbliche che private. Lo Sciopero è previsto in tutta Italia, ma probabilmente le agitazioni più vivaci saranno presenti nei capoluoghi di regione, in particolar modo a Milano città. ...Continua a ...

Ilva : Cobas - Sciopero e corteo venerdì : 12.45 sciopero generale e nazionale di tutte le categorie indetto dalle sigle Usi, Cub,Sgb e Sial Cobas con manifestazione a Taranto venerdì 26 ottobre. Tra i temi centrali dello sciopero, la questione Ilva e il caso Taranto. Un corteo attraverserà la città la mattina. "Contro la negazione del diritto alla salute,per fermare le fonti inquinanti, bonificare l'azienda e il territorio, reimpiegando gli operai dell'Ilva",queste le parole d'ordine ...

Tutto sullo Sciopero generale dei trasporti di venerdì 26 ottobre : Lo sciopero generale dei trasporti previsto per la giornata di venerdì 26 ottobre andrà a coinvolgere il settore aereo, ferroviario e dei mezzi pubblici locali, portando con sé inevitabilmente una serie di disagi per passeggeri e pendolari. In particolare, Cub e Cobas, insieme con altre sigle sindacali, hanno annunciato una protesta di tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, che incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte ...

Ama : Sciopero indetto da Usi per venerdì prossimo : Roma – “L’Organizzazione Sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama S.p.A. in una nota. “In attuazione di quanto ...

Sciopero Rai - saltano alcuni programmi. A cominciare da venerdì 12 ottobre : Sciopero Rai saltano alcuni programmi. L’agitazione prevista per oggi e domenica 28 è stata annunciata nei giorni scorsi .“venerdì 12 ottobre sciopereranno le lavoratrici e i lavoratori del settore allestimento studi della Rai di Roma”. Così, in una nota, Dino Oggiano, segretario della Slc Cgil di Roma e delLazio. “Lo Sciopero, proclamato dalla Rsu di Produzione TV Rai di Roma, – continua – ha lo scopo di sensibilizzare l’azienda e ...

Venerdì 12 ottobre ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Uno Sciopero generale è stato indetto per venerdì 26 ottobre : I sindacati di base invitano a scendere in piazza i lavoratori di tutti i comparti e categorie pubbliche e private...

Cotral : Trasporti - venerdì Sciopero di 24 ore e servizio a rischio : Roma – Cotral ha informato che venerdi’ 12 ottobre le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00.01 alle ore 5.29, dalle ore 8.31 alle ore ...