Sciopero nazionale di trasporti | scuola e sanità | venerdì si rischia la paralisi

Sciopero nazionale di trasporti - scuola e sanità : venerdì rischio paralisi : Fermi treni, aerei e mezzi pubblici. Assicurate le fasce di garanzia. Anche nella sanità garantite le urgenze e i servizi essenziali

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti treni - metro - bus - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...

Roma : venerdì Sciopero generale nazionale indetto da Usi : Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama Spa in una nota. “In attuazione di quanto ...

A novembre previsti molti stop dei trasporti : l'11 Sciopero ferroviario nazionale : Il mese di novembre 2018 prevede una serie di scioperi del trasporto che interesserà soprattutto i mezzi pubblici locali. Non mancheranno scioperi nazionali e le categorie saranno interessate quasi tutte: aerei, treni, autobus e trasporto merci. sciopero del trasporto pubblico locale Il trasporto pubblico locale si fermerà per 24 ore ad Alessandra e a Pavia, dove sciopereranno rispettivamente i dipendenti dell’azienda Arfea di Alessandria e ...

Proclamato Sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre [VIDEO] verra' effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in ...

Tragedia Archivio : fermata generale di tutti i settori ad Arezzo e Sciopero nazionale dei lavoratori del Ministero : I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil hanno deciso la f ermata di tutti i settori nella provincia di Arezzo in occasione dei funerali dei due dipendenti dell'Archivio di Stato . I sindacati di ...

Danimarca - Sciopero rientrato per la sfida al Galles : la 'vera' nazionale torna in Nations League : Danimarca, chi si rivede. Dopo le vicissitudini vissute nei giorni scorsi dalla nazionale di Christian Eriksen, Kasper Schmeichel e compagni, causate dalla polemica tra la Federazione danese e il ...

Danimarca - le stelle della nazionale in Sciopero : convocati 6 giocatori di calcio a 5 : Adesso è ufficiale: nella nazionale di calcio della Danimarca che scenderà in campo stasera contro la Slovacchia (in amichevole) e domenica contro il Galles (per la Nations League) sono stati convocati sei giocatori di futsal (o calcio a cinque, per dirla all’italiana). Il motivo? Lo sciopero proclamato dai giocatori danesi di rilievo internazionale, che hanno deciso di fermarsi in polemica contro il nuovo contratto sui diritti di immagine ...

ILVA - Sciopero nazionale 11 SETTEMBRE/ Ultime notizie - ultimatum dei sindacati : Di Maio convoca tavolo il 5 : ILVA, SCIOPERO NAZIONALE l'11 SETTEMBRE. Ultime notizie, i sindacati al governo: "Attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Ilva - Sciopero nazionale l'11 settembre : Mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva per l'11 settembre con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al MISE . E' quanto fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici di Cgil, ...

