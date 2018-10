Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Luca De Aliprandini al bivio. Serve continuità per dare la svolta alla carriera : Domenica si aprirà la Coppa del Mondo maschile con il gigante di Soelden. Una specialità nella quale l’Italia ha raccolto davvero poco nelle ultime stagioni, con gli azzurri che hanno faticato molto a restare nelle posizioni che maggiormente contano. Luca De Aliprandini si presenterà al cancelletto di partenza della gara austriaca come il gigantista di punta della squadra azzurra e con una grande voglia di riscatto. Il 28enne di Cles non è ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i favoriti per la vittoria nella classifica di gigante. Sarà ancora Marcel Hirscher contro tutti : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta per l’esordio ufficiale di Soelden e, come sempre, il programma prenderà il via con lo slalom gigante maschile e femminile sul ghiacciaio del Rettenbach. Sarà la prima occasione per gli atleti di cimentarsi nella prova più tecnica e affascinante del panorama del circo bianco. In totale saranno nove i giganti in programma in questa annata, ma il favorito per vincere la Coppa di specialità non ...

Sci alpino - il gruppo di discipline veloci di Coppa Europa impegnati ad Olgiate per i test atletici : Sci alpino, test atletici ad Olgiate Olona per il gruppo discipline veloci di Coppa Europa test atletici allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona, provincia di Varese, per il gruppo di Coppa Europa delle discipline veloci di sci alpino. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato per la serata di giovedì 25 ottobre Federico Paini, Alexander Prast, Florian Schieder e Federico Simoni. Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga e Nicolò ...

Sci alpino - Karoline Pichler e la fine di un incubo : “Temevo di non poter tornare. Ora sono una persona migliore” : ESCLUSIVA OA SPORT – La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta a scattare sabato, con lo slalom gigante femminile di Soelden. La tappa austriaca, ormai da tradizione, sancisce il via ufficiale della stagione ed il ritorno sulle neve delle atlete. Tra loro ce n’è una che, senza alcun ombra di dubbio, sta vivendo questa attesa con una emozione assolutamente particolare. Si tratta di Karoline Pichler, atleta azzurra classe 1994 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le favorite per la vittoria nella classifica di gigante : Sabato scatta la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il classico appuntamento di Soelden darà il via alla stagione del gigante femminile, una specialità nella quale ci sarà una battaglia infinita tutto l’anno tra tantissime atlete. Sono numerose le sciatrici che puntano a conquistare la coppetta di gigante, che lo scorso anno finì nelle mani di Viktoria Rebensburg. La tedesca ha sicuramente l’obiettivo di centrare un bis ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : previsioni meteo per i giganti di Soelden. Forti nevicate e vento - gare a rischio? : Nel weekend del 27-28 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma le previsioni meteo non sono molte confortanti. A Soelden, dove nel fine settimana sono previsti i tradizionali giganti di apertura della stagione, c’è attualmente poca neve e per i due giorni di gara si preannunciano delle condizioni non ottimali: sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, infatti, potrebbero arrivare pesanti nevicate e un forte vento ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Marta Bassino per la definitiva consacrazione. Al tavolo delle grandi per giocarsi il podio in ogni gara : Se la nazionale italiana femminile di sci alpino ha perso per infortunio per diversi mesi la sua gemma più preziosa, Sofia Goggia, di frecce all’arco ne rimangono parecchie. Una molto interessante in questo 2019 sarà, senza alcun dubbio, Marta Bassino. La 22enne di Borgo San Dalmazzo è pronta per dimostrare di essere pronta. Non tanto pronta per gareggiare in Coppa del Mondo, ci mancherebbe, questo lo ha già fatto vedere, centrando anche ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone punta ad una coppa di specialità. Ma il sogno nel cassetto… : Nel fine settimana comincerà la coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si partirà come sempre con il gigante di Soelden, vero e proprio antipasto della stagione che verrà. Una pista, quella del Rettenbach, che porta dolcissimi ricordi a Federica Brignone. L’azzurra, infatti, ha conquistato proprio sul tracciato austriaco la sua prima vittoria in carriera nel 2015 e vuole ripetersi anche all’inizio di una stagione che può davvero ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018-2019 : i convocati dell’Italia. Luca De Aliprandini la punta - presenti anche Nani e Moelgg : Saranno otto gli azzurri in gara nello slalom gigante di Soelden di domenica 28 ottobre, prima prova stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. La punta dell’Italia sarà Luca De Aliprandini, che ha dimostrato grandi qualità nella scorsa stagione ed ora è pronto ad entrare stabilmente tra i migliori. Troveremo poi il veterano Manfred Moelgg, che per la dodicesima volta in carriera scenderà sulla Rettenbach, su cui ha conquistato un secondo ...

Sci alpino - il gruppo discipline tecniche d Coppa Europa a Saas Fee per una settimana di lavoro : Coppa Europa, le ragazze delle discipline tecniche al lavoro a Saas Fee Altra settimana di lavoro a Saas Fee per il gruppo discipline tecniche della squadra di Coppa Europa femminile: le ragazze convocate dal capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, sono Luisa Bertani, Lara Della Mea, Anita Gulli, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi, Martina Perruchon, Marta Rossetti, Elena Sandulli e Carlotta ...

Sci alpino - Federica Brignone guida il gruppo delle azzurre convocate per il gigante di Soelden : assente Goggia per infortunio : Le nove azzurre per il gigante femminile di Soelden. Tornano Marsaglia e Pichler, esordio assoluto per Sandulli e Della Mea Sono nove le azzurre che prenderanno parte sabato 27 ottobre al gigante femminile di Soelden (ore 10 prima manche, ore 13 seconda manche con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport) che apre la stagione di Coppa del mondo. assente l’infortunata Sofia Goggia, sono parecchie le novità. Accanto alle consuete ...

Sci alpino - otto i convocati azzurri per il gigante di Soelden in programma domenica 28 ottobre : otto uomini al via del gigante maschile di Soelden di domenica 28 ottobre Il direttore sportivo Massimo Rinaldi in accordo con l’allenatore responsabile Alessandro Serra ha convocato otto atleti per il gigante maschile di apertura della Coppa del mondo in programma a Soelden domenica 28 ottobre (prima manche ore 10, seconda manche alle ore 13 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport e aggiornamenti radiofonici su RadioRai). Si ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : le convocate dell’Italia. Debutto per Elena Sandulli e Lara Della Mea : Saranno nove le azzurre che parteciperanno allo slalom gigante di Soelden di sabato 27 ottobre, che aprirà la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. La punta dell’Italia sarà Federica Brignone che sulla Rettenbach ha vinto nel 2015 ed è pronta ad essere grande protagonista anche quest’anno. Ambizioni importanti anche per Marta Bassino, che fu terza nel 2016, e Irene Curtoni. Sarà assente Sofia Goggia, che ha rimediato una frattura del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : la squadra femminile pronta a dire la sua - anche senza Sofia Goggia : La notizia dell’infortunio di Sofia Goggia, che terrà lontana dalle piste la campionessa bergamasca fino al nuovo anno, non era propriamente quello che la squadra azzurra di sci alpino sognasse in vista dell’avvio della stagione di Coppa del Mondo 2019. Si partirà, infatti, a fine settimana, con il classico antipasto di Soelden, prima della consueta trasferta nord-americana che sancisce il via vero e proprio della stagione. Una ...