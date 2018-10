Scaricano migranti come ladriMacron vuole destabilizzare l' Italia

Immigrati - Matteo Salvini denuncia la Francia : 'Furgone della polizia in Piemonte - Scaricano qui i migranti' : Per la cronaca, la Procura ha già aperto un fascicolo per lo sconfinamento di agenti francesi a Bardonecchia , nel marzo scorso'. 'Sono in attesa di sviluppi - è il commento preoccupato del ministro ...