Roma - crolla Scala mobile nella metropolitana : oltre 20 feriti : Un incidente spaventoso nella metropolitana della Capitale. Una scala mobile è crollata nella stazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League di stasera all'Olimpico [VIDEO]. Quasi tutti i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con ...

Crollo Scala mobile in metro a Roma : attesa per il video e le verifiche sugli impianti - : La procura e l'Atac indagano sulle cause dell'incidente. Tre le ipotesi: un cedimento, un guasto o un fattore esterno. Le testimonianze sembrano discordi, gli inquirenti aspettano le immagini delle ...

Cede Scala mobile in metropolitana a Roma - feriti tifosi del Cska Mosca : Questo il messaggio del club giallorosso su Twitter, al termine della partita vinta all'Olimpico per 3-0 sul Cska Mosca, in riferimento ai fatti di cronaca avvenuti nei pressi dello stadio , un ...

Roma - cede la Scala mobile del metrò : 24 tifosi russi feriti | Aperte due inchieste | Testimoni : "Saltavano" : Nella stazione Repubblica della metro A di Roma una scala mobile ha ceduto coinvolgendo un gruppo di tifosi del Cska Mosca

Crollo della Scala mobile nella metro di Roma : "Strano incidente". I dubbi dei vigili sul disastro : Una superstite russa: non ballavamo sui gradini della scala mobile E mostra un video. Indagini sulla manutenzione. Raggi sul posto

Metropolitana Roma - collassa Scala mobile : decine di feriti : La Procura ha aperto un'inchiesta per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente di ieri nella fermata della Metropolitana a Roma

Roma - crolla la Scala mobile nella metro - i gradini come tagliole : i feriti hanno lesioni gravi : Continuano i controlli nelle principali stazioni delle metro A e B. Per evitare che possa ripetersi quanto è accaduto ieri nella centralissima fermata di Repubblica, quando le scale mobili hanno ...

I testimoni del cedimento della Scala mobile nella metro di Roma : "I tifosi erano ubriachi e saltavano". Ma loro negano : "No jumping, no jumping". Daria, moscovita di 28 anni, mostra il video dell'incidente ripreso con il suo cellulare. E spiega che loro, i tifosi del Cska, un fiume di persone sulla scala mobile della fermata Repubblica, non stavano saltando. "Andavamo solo alla banchina", dice un altro ragazzo russo. Il video che Daria fa vedere, per testimoniare che nessuno saltava, mostra una visione parziale della scala sovraffollata e poi gli ultimi gradini ...

Roma - incidente sulla Scala mobile della metro : 3 tifosi Cska ricoverati all’Umberto I : Tre i tifosi Cska sono ricoverati presso il Policlinico Umberto I di Roma, per l’incidente verificatosi ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, fermata piazza della Repubblica. Secondo il bollettino medico del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ciro Villani, due persone sono arrivate in codice rosso, una in codice giallo: il primo paziente, un 37enne, è in condizioni stabili ed ha subito un trauma degli ...

Roma - cede Scala mobile della stazione Repubblica : 24 feriti - gravi alcuni tifosi del Cska IL VIDEO DEL MOMENTO DEL CROLLO : cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma. Sono 24 i feriti: uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del Cska che stavano...

Crollo metro - doppia inchiesta Atac e Procura. I testimoni : «Quella Scala mobile faceva rumore» : Un'inchiesta interna di Atac e un'altra della Procura. Sono due le indagini aperte in seguito all'incidente della metro A a Repubblica. La scala mobile è stata sequestrata e i...

Roma-Cska - prime ipotesi sulle cause del crollo della Scala mobile : i tifosi hanno “influito” : Roma-Cska, caos nel pre-partita dal crollo della scala mobile nella metro Repubblica all’accoltellamento di un tifoso russo-- Roma, dopo una notte di incidenti si cerca di fare un po’ d’ordine in merito a quanto accaduto. Dapprima il crollo della scala mobile nella metro Repubblica che ha causato una ventina di feriti, poi l’accoltellamento di un tifoso fuori dallo stadio Olimpico. Parlando di quanto accaduto all’interno della metro, gli ...

Cede Scala mobile metro Roma : feriti 24 tifosi russi : Uno è grave. L'incidente alla fermata Repubblica prima della gara di Champions con il Cska Mosca. Aperte due inchieste, da Atac e Procura -

Roma - incidente sulla Scala mobile della Metro A : l’ipotesi del “gancio spezzato” e del sistema di controllo in tilt : Un gancio spezzato. E il sistema di controllo del nastro mobile andato in tilt. Le perizie ufficiali non ci sono ancora, ma da un primo sopralluogo potrebbe essere questo il guasto alla base dell’incidente avvenuto martedì sera nella stazione Repubblica della Metro A di Roma. Una rottura che avrebbe provocato la discesa a velocità pazzesca dei passeggeri della scala mobile, quasi tutti tifosi russi al seguito della Cska Mosca, e il loro ...