Sanzioni | Conte a Mosca | a Putin darò disponibilità al dialogo

Modica - rifiuti abbandonati fuori dai contenitori : 30 Sanzioni : Prosegue l'azione di contrasto contro coloro che non rispettano le norme dell'igiene urbana nel territorio comunale di Modica . La polizia locale, in questa ultima fase, ha visionato 60 filmati e altri ...

Conte : piccole imprese russe non devono soffrire per Sanzioni Ue : Bruxelles, 18 ott., askanews, - Sulle sanzioni europee alla Russia legate alla situazione in Ucraina, 'le posizioni dell'Italia non sono cambiate: le sanzioni sono un mezzo e non il fine. Le sanzioni ...