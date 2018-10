Sanità | Pd | con pensionamenti a quota 100 molti veneti senza medico di base

Sanità - al via giovedì Congresso nazionale Nursind infermieri : Roma, 24 ott., askanews, - Al via domani, a Torino, il settimo Congresso nazionale del Nursind, il sindacato degli infermieri che fa parte della Confederazione generale sindacale, Cgs,, per il rinnovo ...

Quando la Sanità funziona anche al Sud : 15enne con le “ossa di vetro” rischiava la sedia a rotelle a vita - rimessa in piedi ad Avellino : Dopo una caduta accidentale una quindicenne di San Giuseppe Vesuviano aveva riportato una frattura bilaterale del bacino. Il quadro clinico, sottoposto all’attenzione di numerosi specialisti, era stato giudicato troppo compromesso per azzardare un intervento chirurgico a causa di ossa ‘di vetro‘, dunque troppo fragili. Per la giovane non restava altra soluzione che la sedie a rotelle a vita, essendo anche affetta da una forma ...

Sanità - investimenti per 105 milioni. Ma Toma rivela : 'congelata' l'integrazione Cardarelli-Cattolica : Il progetto, osservato dai Ministeri della Salute e delle Finanze, dovrà essere rivisto. Intanto il governatore del Molise torna a inveire contro la mancata nomina del nuovo commissario ad acta ...

Sanità - Nicoletti a Beppe Grillo : “Perché parli con disprezzo di noi autistici?” : “Caro Beppe Grillo… non è bello prendere in giro noi autistici, darci degli psicopatici e usarci come oggetto di scherno”. Così Gianluca Nicoletti, giornalista, padre di un ragazzo autistico ed egli stesso affetto dalla sindrome di Asperger, curatore del blog Pernoiautistici.it si rivolge a Beppe Grillo, che alla festa del M5S al Circo Massimo aveva fatto una battuta sugli autistici, sollevando numerose ...

Osservatorio civico sul federalismo in Sanità : Consolidate disuguaglianze fra le varie aree del Paese : Su tempi di attesa, gestione delle cronicità, accesso ai farmaci innovativi, coperture vaccinali e screening oncologici si registrano disuguaglianze sempre più nette fra le varie aree del Paese. E non sempre al Nord va meglio che al Sud. Ad esempio se le regioni meridionali arrancano sull’adesione agli screening oncologici, sulle coperture vaccinali sono soprattutto quelle del Centro-Sud ad aver raggiunto la soglia del 95%. Se al Nord si investe ...

Emiliano consegna camper sanitario all'Associazione Medici con l'Africa Cuamm

Truffa Sanità - contestato un omicidio : ANSA, - SALERNO, 19 OTT - Viene contestato anche il reato di omicidio - circostanza sulla quale al momento non sono state fornite altre indicazioni - a una delle 11 persone coinvolte in un'operazione ...

Giovane autistica spinta ad avere rapporti sessuali con sconosciuti dal servizio sanitario : scandalo in Inghilterra : spinta dal servizio sanitario ad avere rapporti sessuali con persone sconosciute per affrontare l'autismo. È talmente clamoroso e degradante il caso della Giovane inglese di 23 anni, di fatto invitata ...

Sanità - Grillo : confronto acceso con Regioni ma ci sarà soluzione : Roma, askanews, - "E' stato un confronto importante a tratti anche abbastanza acceso che però ha avuto un esito positivo in quanto nei prossimi giorni e nelle prossime ore avvieremo subito un tavolo ...

Sanità - dalla legge di Bilancio fondi per contratti del personale e spese farmaceutiche : L'approvazione del Consiglio dei Ministri del Decreto semplificazione , Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze ...

Concorsi Ministero Difesa - Università - Sanità ed Enti locali : proposte 17/10 : Ecco l’elenco di alcuni Concorsi indetti da vari Enti: Ministero della Difesa, Università, Aziende Sanitarie e alcuni Enti locali siciliani. Si tratta di opportunità di lavoro davvero interessanti. Ministero della Difesa Bando di reclutamento, per il 2019, di N. 2225 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare. Scadenza: 05 febbraio 2019. GURI. N.61 del 03-08-2018. Concorsi Università Università di ...

Pensioni - condono - Iva - fisco e Sanità. Ecco le novità della Manovra : Il reddito e la pensione di cittadinanza costeranno 6,7 miliardi di euro nel 2019. Una cifra che è uguale a quella che servirà a finanziare la rottamazione della legge Fornero con l'introduzione della ...

Concorso per 190 Operatori Socio Sanitari con Licenza Media a Foggia : 4 Un anno che sta garantendo diverse soddisfazioni per coloro i quali sono alla ricerca di una nuova offerta lavorativa, che sia essa fissa oppure a tempo determinato. Sono numerosi, infatti, i Concorsi Pubblici e le Assunzioni attualmente disponibili, tra cui è il caso di ricordare i Concorsi per Polizia Locale, [VIDEO]mentre tanti altri saranno resi disponibili con i prossimi bandi che apriranno a breve. In particolare andiamo a ...

Terni - sequestrato canile - Carabinieri riscontrano carenze igienico-sanitarie