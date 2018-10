Sanità | al via giovedì Congresso nazionale Nursind infermieri

Sicilia - la tessera sanitaria regionale inviata anche alla sindaca di Roma. Raggi la restituisce : “Spero sia errore isolato” : Un errore, o forse uno “scherzo“, di un dipendente. Non è ancora chiaro che cosa sia successo, ma quel che è certo è che la tessera sanitaria della Regione Sicilia è stata inviata anche alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. A segnalare l’anomalia è la stessa prima cittadina. La sindaca, infatti, subito dopo aver ricevuto la tessera ha protocollato una lettera dove annunciava la restituzione della carta. Il governatore Nello ...

Università Telematica Pegaso - al via il master di Fanpage e Nurse24.it in Giornalismo Sanitario : Al via la prima edizione del master in Giornalismo Sanitario organizzato dall'Università Telematica UniPegaso. Il percorso di specializzazione destinato a tutti i professionisti sanitari e giornalisti è nato con la collaborazione del sito Nurse24.it che si occupa di informazione in ambito Sanitario ed il popolare media online Fanpage.it.Continua a leggere

Pensioni quota 100 - allarme Sanità. "Via oltre 25 mila medici" : L'appello al Governo di Anaao Assomed: "Spieghi come intende affrontare il fenomeno" SCHEDA / La manovra dalle Pensioni alla flat tax

Sanità e mutui - via un miliardo di detrazioni : Il «team mani di forbice» evocato dal vicepremier Luigi Di Maio avrà a disposizione dodici mesi giusti giusti per trovare le voci di spesa da tagliare e restituire l’aumento del deficit e del debito dovuto alla «manovra del Popolo». «Come fanno tante famiglie italiane - ha detto Di Maio - abbiamo chiesto un prestito che restituiremo quando le risor...

Sanità e mutui - via un miliardo di detrazioni : Il 'team mani di forbice' evocato dal vicepremier Luigi Di Maio avrà a disposizione dodici mesi giusti giusti per trovare le voci di spesa da tagliare e restituire l'aumento del deficit e del debito ...

Manovra - Di Maio su Instagram : 'Nessun taglio alla Sanità - via dirigenti politicizzati' : Sarà 'la Manovra del popolo ' e dentro 'ci saranno reddito di cittadinanza, superamento della Fornero e i soldi per i truffati delle banche'. Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio su Instagram. ...

Manovra - Di Maio risponde su Instagram 'No tagli alla Sanità - via i dirigenti politicizzati' : ROMA - Replicando una forma di comunicazione sui social già sperimentata la scorsa settimana, il vicepremier Luigi Di Maio risponde su Instagram alle domande dei follower sulla Manovra, dopo il ...

Di Maio : 'Niente tagli alla Sanità - via i dirigenti politicizzati' : "Garantisco che non ci saranno tagli ai servizi sanitari. Neppure un taglietto. La salute dei cittadini è la cosa più importante". Lo ha scritto su Instagram il ministro dello Sviluppo economico, ...

Salvini : "La manovra deve essere coraggiosaVia gli sprechi - anche nella Sanità" : In un'intervista il vicepremier spiega come vorrebbe che fosse la prossima legge di bilancio: "Se l'Italia vuole crescere, deve investire, qualche decimale di deficit non è un problema".

Formigoni - nuovo processo per presunte tangenti nella Sanità. L’accusa : “447mila euro in aerei - pranzi - viaggi ed elicotteri” : nuovo processo per corruzione e turbativa d’asta nei confronti dell’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Lo ha deciso il gup di Cremona Pierpaolo Beluzzi, che ha rinviato a giudizio il più volte parlamentare nello stralcio cremonese del procedimento relativo alle presunte tangenti nella sanità. L’accusa, sostenuta dalla pm Carlotta Bernardini, è di aver ricevuto pagamenti per 447mila euro dall’ex consigliere ...

Sanità : al via a Roma la riunione Oms Europa - presenti 53 ministri della Salute : Si è aperta questa mattina a Roma la 68esima riunione del Comitato Oms Europa, alla presenza di 53 ministri della Sanità pubblica dell’area europea. presenti anche il ministro della Salute, Giulia Grillo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’apertura ufficiale dell’evento, per la prima volta in Italia, prevede gli interventi del primo ministro italiano, della Principessa Mary di Danimarca e del direttore generale ...

Milano - finestra aperta : malata si suicida/ Gip : “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa” : Milano, operatrice lascia finestra aperta: malata si suicida. Gip: “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa”. Le ultime notizie: l'accusa è di omicidio colposo(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:45:00 GMT)

Sanità - Verona : al via la disinfestazione straordinaria contro il West Nile : Avviato oggi, con i primi interventi larvicidi effettuati questa mattina nei tombini e caditoie di via Galiano e Porta Palio, il piano straordinario di disinfestazione dalle zanzare, disposto dalla Regione Veneto per arrestare il diffondersi del virus West Nile. Presente durante le operazioni d’intervento la consigliera comunale Laura Bocchi. Il fitto programma di bonifica, che sarà completato in una decina di giorni, riguarderà tutto il ...

Sanità : Verona - al via disinfestazione straordinaria contro West Nile (2) : (AdnKronos) - Verona è uno dei 9 Comuni ad avere la priorità di intervento sul territorio, in quanto riconosciuto in classe 1, ossia la fascia di chi ha registrato più di 2 contagi. La Regione, infatti, ha stanziato fondi per 500 mila euro per coprire le spese che un centinaio di enti locali in Vene