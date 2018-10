San Lorenzo - il fortino dei pusher senza nome : 'Tengono in ostaggio il quartiere' : 'Ogni fine settimana, quando fuori scende la notte, ci assale la paura di uscire di casa. Con gli ubriachi che si mischiano ai drogati, è diventata una strada maledetta perché qui non ci sono solo ...

Roma - Orrore a San Lorenzo : stuprata e uccisa nello stabile occupato : S i chiamava Desiré e Mariottini , aveva 16 anni e proveniva da Cisterna di Latina, la giovane trovata morta in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo , a Roma. L'autopsia sul corpo ha ...

Meloni : Salvini porti ruspe a San Lorenzo e inizi sgomberi : Roma – “Desiree, 16 anni. Sarebbe stata drogata, violentata da un branco di pusher africani e uccisa in un edificio occupato nel centro di Roma. Un’altra Pamela Mastropietro, a pochi mesi di distanza. Un pensiero a lei e ai suoi familiari in questo terribile momento”. “Dov’e’ lo Stato? Perche’ in Italia ci sono ancora tutte queste zone franche dove regna l’illegalita’? ...

Pasquali : bravo Salvini a mettere faccia su San Lorenzo - inizi rastrellamento ora : Roma – “La tragedia di Desiree obbliga ad un intervento immediato delle istituzioni. Una ragazzina di 16 anni non puo’ finire ammazzata in quel modo. Un plauso al ministro Matteo Salvini per metterci la faccia e accendere i riflettori su una realta’ come San Lorenzo appaltata ormai da anni al circuito illegale”. “San Lorenzo e’ diventato una zona franca di Roma in cui si mixano spacciatori, immigrati, ...

Roma - sedicenne trovata morta a San Lorenzo : violentata da un branco : L'autopsia sul corpo di Desirée, trovata cadavere venerdì sera, rivela una drammatica verità: oltre a essere drogata, la giovanissima è stata anche abusata da un gruppo in uno stabile abbandonato in via dei Lucani

