Samsung Volley Cup – Svelata la nuova stagione | la presentazione ufficiale della Serie A

Samsung Volley Cup A2 : continua la corsa di Orvieto e Soverato : Samsung Volley Cup A2: Girone A, dopo tre giornate continua la corsa di Orvieto e Soverato . Girone B, Sassuolo non scherza: 3-0 alla Omag Cominciano a delinearsi i rapporti di forza nei due gironi della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile, giunta alla terza giornata. Nel Girone A, prosegue la ripida ascesa di Volley Soverato e Zambelli Orvieto , che inanellano la terza vittoria piena di fila e guidano a quota 9 punti, uno in più della ...

Samsung Volley Cup A2 – Netto 3-0 della Delta Informatica Trentino sulla Siger Marsala : Samsung Volley Cup A2: la Delta Informatica Trentino coglie il primo successo stagionale, 3-0 alla Sigel Marsala nell’anticipo della 2^ giornata del Girone B. Domenica alle 17 tutte le altre gare “Casa dolce casa”. Con una prova estremamente convincente la Delta Informatica Trentino bagna il debutto casalingo superando in tre set la Sigel Marsala , riscattando così la sconfitta rimediata domenica scorsa a San Giovanni in Marignano. Al ...

Samsung Volley Cup A2 – Al via sabato la seconda giornata dei Gironi A e B : Samsung Volley Cup A2: con l’anticipo di sabato sera tra Trentino e Marsala prende il via la seconda giornata dei Gironi A e B. Domenica sette match, esordio per Pinerolo e Cus Torino Mentre la Nazionale di Davide Mazzanti si prepara ad affrontare la Final Six dei Mondiali in corso in Giappone, la Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile procede velocemente verso la 2^ giornata di Regular Season dei Gironi A e B. Delle otto partite ...