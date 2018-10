Manovra - Salvini : 'Da parte della Ue un attacco all'economia italiana' : C'è un attacco all'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina ". "Se la gente lavora di più - ha continuato il ministro - spende di più e paga le tasse . E' logica. ...

Salvini : Dalla Ue attacco all'economia italiana : "La bocciatura della Commissione mi sembra un attacco pregiudiziale. La contestazione principale è di non toccare la legge Fornero. È un attacco all'economia italiana . Noi non cambiamo". Così Matteo Salvini ai microfoni di 'Rtl 102.5'."Questi 4 burocrati a Bruxelles - dice il vicepremier - hanno promosso sempre tutte le altre manovre. Quelle manovre approvate, applaudite, hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi. E' mio dovere fare il ...

Manovra - Salvini : da Bruxelles attacco ad economia italiana : C'è un attacco all'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina'. Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in …