Manovra : Salvini - da Ue attacco all'economia italiana : “E’ un attacco all’economia italiana. Noi non solo non cambiamo la letterina, ma se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare ancora più soldi agli italiani”: lo ha affermato il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102,5 parlando della bocciatura della Manovra da parte dell’Ue. Quello di Bruxelles "mi sembra un attacco ...

Salvini : Dalla Ue attacco all'economia italiana : "La bocciatura della Commissione mi sembra un attacco pregiudiziale. La contestazione principale è di non toccare la legge Fornero. È un attacco all'economia italiana. Noi non cambiamo". Così Matteo Salvini ai microfoni di 'Rtl 102.5'."Questi 4 burocrati a Bruxelles - dice il vicepremier - hanno promosso sempre tutte le altre manovre. Quelle manovre approvate, applaudite, hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi. E' mio dovere fare il ...

Michael Moore - uragano alla Festa di Roma : attacco a Trump e Salvini : Il regista americano ha poi fatto un parallelismo tra la politica italiana e quella americana: "E' colpa della sinistra se noi abbiamo Trump e voi avete Salvini e Di Maio". E ha aggiunto: "Sono ...

Michael Moore all'attacco : "Salvini? Un razzista e un bigotto" : "Salvini ? Un razzista e un bigotto. Dovete smetterla di essere gentili con lui e chiamarlo col suo nome. Non gli piacciono i matrimoni gay ? Gli consiglio di non sposarsi con uno del suo sesso e di lasciare liberi gli altri. Pensi agli affari suoi".Scandito da applausi scroscianti- platea giovanissima- l'incontro ufficiale di Michael Moore col pubblico della Festa del Cinema di Roma ha fatto il pienone. Incita i ragazzi del pubblico, come i ...

Bono Vox a Milano : “Salvini è il diavolo”/ Video concerto U2 : l'attacco ai leader politici sui migranti : Milano, Bono Vox al concerto U2: "Salvini, Orban e Le Pen sono il diavolo". Video, l'alter ego MacPhisto del cantante anti-Lega e contro il sovranismo europeo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:25:00 GMT)

Salvini all'attacco : 'Con noi basta fantocci manipolati da Bruxelles' : 'A proposito dell'Italia vorrei dire che per l'economia e l'unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato concordato venga rispettato. I criteri di Maastricht valgono per tutti' , ...

Salvini-Di Maio al contrattacco : Per il presidente della Commissione europea la questione non è il bilancio dell'Italia, "abbiamo lanciato degli avvertimenti, forse prematuri, ma il fatto che, "se accettassimo tutto quello che il ...

Matteo Salvini commenta l'attacco di Cristina Parodi : "Dirò ai miei parlamentari di passarci sopra. Gli elettori giudicheranno" : Non si è fatta attendere la reazione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini alle critiche della giornalista Cristina Parodi pronunciate a I Lunatici su Rai RadioDue ("A cosa è dovuta l'ascesa di Matteo Salvini? All'arrabbiatura della gente. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. È dovuta alla paura e anche all'ignoranza").Ecco cosa ha dichiarato il leader della Lega intervistato oggi ...

Mattarella “Costituzione tutela autorità indipendenti”/ Colle striglia Di Maio-Salvini per attacco Bankitalia? : Mattarella: "Costituzione tutela autorità indipendenti e imparzialità di tutti": il Quirinale striglia a distanza Salvini e Di Maio per gli attacchi a Bankitalia dopo critiche su Manovra?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:32:00 GMT)