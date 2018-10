Salvini | Ue contro economia italiana

Manovra - Salvini contro Bruxelles : 'se insistono - darò più soldi agli italiani' : Le stesse fonti del Tesoro hanno precisato che il dialogo con Bruxelles comunque continua in modo aperto e costruttivo sottolineando che la politica per la crescita è - ad avviso del Governo - la ...

Salvini : 'Verdetto contro il popolo - non contro di noi'. Mattarella : 'Nessuno può sottrarsi a bilanci in equilibrio' : Di Maio: 'Bocciati perché non ce la siamo fatta dettare da loro'. Toni moderati ma fermi dal premier Conte: 'Valuteremo le critiche della commissione ma la manovra non è improvvisata,non ha senso ...

Fratoianni : perché Salvini non fa nulla contro stabile Casapound? : Roma – “L’organizzazione neofascista CasaPound occupa abusivamente, dal 2003, nel pieno centro di Roma, un palazzo trasformato in sede nazionale di partito e in luogo di alloggio per parenti. Il caso vuole che l’edificio si trovi a 700 metri dall’ufficio del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale aveva parlato di “tolleranza zero” verso gli abusivi. Il blitz della Guardia di Finanza ...

Salvini : Ue non contro governo - ma popolo : 16.52 "Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità". Così il vicepremier Salvini commentando la bocciatura Ue della Manovra italiana. E avverte: "Non cambia nulla, I signori della speculazione si rassegnino. Indietro non si torna".Lo spread? "In passato il governo Berlusconi è caduto perché è arretrato" in ...

Sondaggi Politici/ Salvini ‘convince’ sulla Quota 100 : solo il 26% ‘contro’ la Manovra Lega-M5s : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Salvini - MIGRANTI AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - scontro ‘bipartisan’ con Francia di Macron : Caos Italia-Francia a Claviere, MIGRANTI al CONFINE: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il CONFINE". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Italia-Francia è scontro - Salvini avverte i francesi : “Inviate pattuglie per controllare i confini” : Italia-Francia uno scontro acceso, la questione migranti trasportati all’interno dei confini italiani dalla gendarmeria francese ha fatto esplodere il ministro Salvini Italia-Francia è scontro e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha respinto la replica della prefettura francese in merito alle accuse di un nuovo presunto caso di sconfinamento della gendarmeria a Claviere. “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato ...

Scontro nel governo sul deficit al 2 - 4% : vince la linea dura di Di Maio e Salvini : Più del condono. Più delle incomprensioni delle ultime 36 ore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel consiglio dei ministri di ieri, il dibattito si è acceso sulla risposta...

Migranti Claviere - Salvini smentisce Parigi : 'Da ora la polizia presidia il confine' - Francia propone incontro prefetti e polizia : "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana presidia il confine". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini con ...

Michael Moore contro Salvini/ "Razzista e bigotto. Ho un consiglio : fatti gli affari tuoi" : Michael Moore, alla Festa del cinema di Roma, in occasione della presentazione del film documentario «Fahrenheit 11/9» attacca Matteo Salvini, Trump e tutta la sinistra.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:31:00 GMT)

Migranti scaricati al confine - scontro Italia-Francia. Salvini : da oggi polizia italiana presidierà la frontiera : Prosegue lo scontro tra Italia e Francia sul tema Migranti e Salvini annuncia un presidio permanente della polizia italiana al confine. La tensione è salita dopo il caso di due persone di...