Salvini sfida l' Ue | ' Mandi pure letterine fino a Natale | non la cambiamo'

Manovra - Salvini sfida la Ue : 'Mandi pure letterine fino a Natale - non la cambiamo' : 'Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani'. Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , commentando la bocciatura della ...

Manovra - Salvini sfida la Ue : «Mandi pure letterine fino a Natale - non la cambiamo» : «Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini ,...

Manovra - Salvini sfida la Ue : 'Se insistono darò più soldi agli italiani' : ... mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che non bisogna toccare la legge Fornero che è nel programma del 90% dei partiti tranne che del Pd: è un attacco all' economia ...

Renzi vs Foa : “domani denuncio Presidente Rai per diffamazione”/ Video Leopolda : sfida a Pd - Di Maio e Salvini : Leopolda 9 Renzi , giornata finale: si comincia alle 9:30 e si chiude con l'intervento dell'ex premier alle 12:30. L'attacco a Pd, Salvini , Di Maio e al Presidente Rai Marcello Foa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:15:00 GMT)

L'ultima sfida di Lucano a Salvini : "L'accoglienza la faremo da soli" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , 'è ossessionato da tutto ciò che è umano'. A parlre in questo modo è il sindaco di Riace, Mimmo Lucano , in un'intervista a Il Manifesto . 'Prendiamo la ...

L'ultima sfida di Lucano a Salvini : ?"L'accoglienza la faremo da soli" : Il ministro dell"Interno, Matteo Salvini, "è ossessionato da tutto ciò che è umano". A parlre in questo modo è il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, in un"intervista a Il Manifesto. "Prendiamo la crociata contro quelli che lui spregevolmente definisce negozi etnici oppure pensiamo al caso delle mense scolastiche", ha detto il sindaco agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell"immigrazione clandestina, "con lui c"è una regressione della ...