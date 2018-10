Salvini risponde alle critiche Ue | “Può mandare letterine fino a Natale | non cambiamo la

La storia di Elizabeth delusa dal decreto Salvini : “Sono in gabbia”. Il ministro risponde : Matteo Salvini ha risposto a Elizabeth, la ragazza peruviana in Italia da 18 anni, che gli ha scritto una lettera, perché si sente 'tradita' da suo decreto. "È stato ipocrita, perché in campagna elettorale ha continuato a ripetere che gli immigrati regolari erano suoi amici, che li avrebbe aiutati. La situazione per me, e per quelli come me, è frustrante. Mi sono ritrovata in una gabbia burocratica", ci ha spiegato al telefono.Continua a leggere