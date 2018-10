repubblica

: #Salvini rispedisce al mittente le critiche Ue: 'Può mandare letterine fino a Natale, la manovra non cambia.… >>Ma… - Alien1it : #Salvini rispedisce al mittente le critiche Ue: 'Può mandare letterine fino a Natale, la manovra non cambia.… >>Ma… - fabbri333 : Salvini rispedisce al mittente le critiche Ue: 'Può mandare letterine fino a Natale, la manovra non… - LondraPaola : Salvini rispedisce al mittente le critiche Ue: 'Può mandare letterine fino a Natale, la manovra non cambia'… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) ROMA - 'Bruxelles può12, da qui', ma la manovra 'non cambia'. Così Matteo, ai microfoni di Rtl 102.5. E rincara: 'È un attacco all'economia italiana'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il ...