Salvini “Manovra non cambia | Ue può mandare letterine fino a Natale” Contro Moscovici

DEF - CALA LO SPREAD : TRIA “MANOVRA DA 36 - 7 MILIARDI”/ Salvini “1 - 7 miliardi per la Flat Tax” : Manovra Economica, nuova audizione TRIA dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per SPREAD"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:12:00 GMT)