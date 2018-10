Salvini | faremo male a spacciatori | non tollerare occupazioni abusive

Pace fiscale - Conte : “Tecnicamente un ravvedimento operoso”. Salvini : “Faremo rottamazione cartelle Equitalia” : “L’articolo 9 è tecnicamente un ravvedimento operoso per chi ha fatto una dichiarazione di recuperare un imponibile che non era stato dichiarato. Una dichiarazione integrativa“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda sul Dl fisco. “Quello che poteva essere un passo indietro, poi è diventato un passo avanti, visto che ora faremo ...

Di Maio : “Non faremo cadere il governo sul condono”. E Salvini : “Ora risolviamo” : «Sono sicuro che una soluzione si troverà: Mica faremo cadere il governo sul condono di chi fa riciclaggio o autoriciclaggio di denaro». A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Repubblica Tv rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sec...

Migranti - Salvini a Macron : "Non ci faremo più mettere i piedi in testa" : Nuova bordata di Salvini contro Macron riguardo alla vicenda dei Migranti lasciati dalla gendarmeria francese al confine con l'Italia nei pressi di Claviere. "Se Macron pensa di prendere in giro gli italiani - scrive il vicepremier leghista su Twitter - sbaglia di grosso, l'Italia non si fa più mettere i piedi in testa da nessuno".

RIACE - MIMMO LUCANO SFIDA Salvini : "AVANTI SENZA SOLDI PUBBLICI"/ "L'accoglienza la faremo da soli" : RIACE, MIMMO LUCANO “Avanti anche SENZA fondi pubblici”. Ultime notizie, udienza al tribunale del riesame questa mattina: ecco le dichiarazioni del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:39:00 GMT)

L'ultima sfida di Lucano a Salvini : "L'accoglienza la faremo da soli" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, 'è ossessionato da tutto ciò che è umano'. A parlre in questo modo è il sindaco di Riace, Mimmo Lucano , in un'intervista a Il Manifesto . 'Prendiamo la ...

Manovra - Salvini : 'Più Ue dice 'non spendete soldi' più lo faremo' : "Più Bruxelles ci dirà che non possiamo spendere soldi per gli italiani, più noi spenderemo soldi per gli italiani. Io mi sono rotto le palle di conti in ordine e cittadini senza lavoro". Questo l'...

Bomba carta Lega - Salvini ad Ala 'Non ci faremo intimidire da questi cretini' : Tappa fuoriprogramma ad Ala, dove nella notte un'esplosione ha mandato in pezzi delle vetrate della sede della Lega, per il ministro Matteo Salvini . Impegnato in un tour elettorale iniziato a ...

Spread alle stelle - Salvini rassicura : 'Non faremo la fine della Grecia' : Lo Spread stamani è oltre quota 310. Il governo gialloverde ora comincia a prendere seriamente le dichiarazioni internazionali, ma Salvini non arretra. Il vicepremier parla di speculatori alla Soros che stanno portando avanti un attacco mirato al nostro Paese, ma dichiara anche che non arretrera' sulla manovra. Spread, Giorgetti preoccupato ma Salvini no Al Carroccio l'aria si fa più tesa e qualcuno comincia ad agitare lo spettro dei mercati che ...

Riace - Salvini : “Il post con il video del pregiudicato per attaccare Lucano? Faremo verifiche sempre più attente” : Quarantotto ore dopo arrivano le scuse. Anzi no: Matteo Salvini non si scusa per aver pubblicato il video di un pregiudicato per attaccare Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Però ammette implicitamente il grave errore compiuto dallo staff che gli gestisce i social network. “Sì, quel post l’ho preso da un importante organo di informazione ...

Salvini inchioda gli speculatori : "Non faremo la fine della Grecia" : 'A chi pensa di speculare sull'economia italiana dico che perdono tempo e soldi perché noi andiamo avanti' , mette in chiaro Salvini che non ha alcuna voglia di cedere ai ricatti della Finanza. 'Se ...

Salvini : «Lo spread a 600 o a 700? Mi auguro di no. Non faremo la fine della Grecia» : Ripeto, se devono giudicare la nostra idea di Italia e di economia lo spread scende perché se io devo fare un prestito a qualcuno e questo qualcuno ha un'idea di come far crescere il valore della sua ...