Salvini contestato a San Lorenzo Ma c' è chi lo acclama

"Sciacallo" - Salvini contestato a San Lorenzo : Salvini contestato a San Lorenzo. Una folla di residenti, femministe e giovani dei centri sociali al grido di 'sciacallo sciacallo' e 'fuori Salvini dai quartieri' ha ostacolato l'arrivo del ministro ...

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Morte Desirée - Salvini contestato a San Lorenzo : "Sciacallo". Rinuncia a visitare lo stabile : Il vicepremier nel quartiere dove la sedicenne è stata trovata morta. Striscioni dei residenti: "No a passerelle elettorali"

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

Salvini contestato a Napoli - il corteo lo esorta ad andare "Via da Napoli" : "Via da Napoli" e "Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati", i manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Salvini contestato a Napoli : 'La colpa non è dei padroni - ma degli immigrati' : 'Via da Napoli' e 'Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati'. I manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Napoli - Salvini contestato. Il corteo : 'Siamo tutti clandestini' : Matteo Salvini, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono stati contestati a Napoli. Dopo una tappa nel quartiere di Vasto dove la situazione è rimasta tranquilla, il ministro dell'Interno è stato accolto ...

Diciotti - contestato a Salvini il reato di «sequestro di persona aggravato» : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei...

La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini : La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini, oltre ai tre di cui lo aveva già accusato in relazione al blocco della nave Diciotti. Salvini ora è accusato anche di sequestro di persona a The post La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini appeared first on Il Post.

Diciotti - un altro reato contestato a Salvini : «Ricatta l'Ue» : L'Unione europea, vittima del ricatto di Matteo Salvini. Nella relazione finale del pm Luigi Patronaggio si aggrava la posizione del vicepremier, con l'accusa di aver compiuto il sequestro dei ...

Salvini sbeffeggia i contestatori che vogliono i migranti della Diciotti : "Glielo mandiamo un bacione?" : Le forze contestatrici, però, erano davvero un numero esiguo, segno che la politica adottata da Salvini è perlopiù condivisa. E così Matteo Salvini non ha perso occasione di scherzarci sopra: 'A ...

Ponte Morandi - ovazione per Salvini e Di Maio ai funerali di Stato. Gelo sugli esponenti Dem. Martina (Pd) contestato : Una folla immensa ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una vera e propria ovazione: molti applausi, segno di vicinanza e affetto. Una reazione di ...