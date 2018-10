Salvini | Colle? No passi indietro

Salvini : "Rivedere ruolo del Colle non fa parte del contratto" : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini , si dissocia in modo chiaro dalla presa di posizione del fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, che dal palco della festa grillina al Circo Massimo ha parlato di una rivisitazione dei poteri del Capo dello Stato. Le parole di Grillo hanno innescato immediatamente una polemica feroce con attacchi da parte delle opposizioni e anche da alcuni esponenti del Movimento.Adesso anche la Lega con ...

Lodi - i bimbi stranieri tornano in mensa grazie a una colletta. Salvini attacca Fico : In poche ore raccolti oltre 60 mila euro. Il ministro dell’Interno se la prende con il collega grillino che aveva auspicato delle scuse: «Faccia il presidente della Camera»

Mattarella “Costituzione tutela autorità indipendenti”/ Colle striglia Di Maio- Salvini per attacco Bankitalia? : Mattarella : "Costituzione tutela autorità indipendenti e imparzialità di tutti": il Quirinale striglia a distanza Salvini e Di Maio per gli attacchi a Bankitalia dopo critiche su Manovra?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:32:00 GMT)

Mimmo Lucano : migliaia a Riace per il Sindaco<br> Salvini : "Ora attendo parole Colle e ANM" : 6 ottobre 2018 - Riace , come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano , ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

