Salvini | ' Catania | promessa è realtà Via gli abusivi in via della Lucciola'

Diciotti - nessun reato a Lampedusa ma i pm valutano cosa accadde a Catania. Salvini : "Già un primo passo" : Il tribunale dei ministri: "Nella prima fase difesi gli interessi nazionali". Saranno le toghe etnee a stabilire se c'è stato il sequestro. Ma il vicepremier si dice già soddisfatto

Diciotti - nessun reato a Lampedusa : i pm valutano cosa accadde a Catania. Salvini : "Già un primo passo" : Il tribunale dei ministri: "Nella prima fase difesi gli interessi nazionali". Saranno le toghe etnee a stabilire se c'è stato il sequestro. Ma il vicepremier si dice già soddisfatto

Diciotti : l'inchiesta su Salvini va avanti - atti trasferiti alla procura di Catania : L'inchiesta nei confronti di Salvini sul caso della nave Diciotti va avanti. Il Tribunale dei ministri di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo perché li invii al corrispondente ufficio di Catania. Il fascicolo vede indagato Salvini per sequestro di persona. Immediata la reazione del vicepremier e ministro ...

Taser - Salvini annuncia : altre due buone notizie da Milano e Catania : Sperimentazione del Taser , 'altre buone notizie'. A segnalarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. 'Dalla Lombardia alla Sicilia, la Polizia di Stato ha risolto - senza rischi né feriti - ...

Taser a Catania - bloccato molestatore extracomunitario/ Salvini esulta : “secondo intervento - avanti così” : Taser a Catania, primo intervento dopo il debutto: bloccato extracomunitario accusato di molestare i passanti. Matteo Salvini esulta, il precedente a Milano.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:24:00 GMT)

Salvini annuncia : taser da Milano fino a Catania da mercoledì : “Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica

A Catania artisti in campo contro Salvini tentano di parlare con i migranti : ...L'arte ha spesso il problema di ripiegarsi un po' su se stessa e solitamente ha tempi di esecuzione lunghi perché nasce da riflessioni complesse e quindi non agisce direttamente sui fatti di cronaca; ...

Diciotti - Maria Elena Boschi al porto di Catania : “Scelte di Salvini e di Di Maio ci stanno isolando in Europa” : “Le scelte di Salvini e di Di Maio stanno portando il nostro Paese in un isolamento in Europa ed anche il vertice di oggi si è risolto con un nulla di fatto. Abbiamo sostenuto che l’Unione europea debba fare la propria parte. Non a caso con i governi a guida Pd abbiamo raggiunto accordi importanti. Con il governo nel 2015 con una ricollocazione obbligatoria dei migranti. Su questo si è fatto un passo indietro”. Lo ha detto ...

MATTEO Salvini DENUNCIATO PER ISTIGAZIONE A ODIO RAZZIALE/ Ultime notizie Trieste - iniziativa anche a Catania : Il ministro degli interni e leader della Lega MATTEO SALVINI è stato DENUNCIATO da alcuni cittadini di Treviso per incitamento all'ODIO RAZZIALE. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:54:00 GMT)

Nave Diciotti - nuova manifestazione al porto di Catania : tensione con la polizia. E spuntano anche i pescatori pro Salvini : Continua la protesta del presidio in favore dello sbarco dei circa 150 migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera. Nel pomeriggio di ieri si sono verificati anche momenti di tensione all’ingresso del molo di Levante quando alcuni manifestanti, appartenenti a diverse aree della sinistra catanese, hanno provato a raggiungere un corteo di militanti di Forza nuova, svolto all’interno dello scalo etneo. Dopo un ...

La nave Diciotti a Catania : braccio di ferro con Salvini per lo sbarco dei 150 migranti Live : Il pattugliatore della Guardia costiera è ancora fermo in porto: le manifestazioni di solidarietà dei catanesi

NAVE DICIOTTI - Salvini : “NO SBARCO MIGRANTI - COSCIENZA A POSTO”/ Ultime notizie - Chiesa Catania : “liberateli” : NAVE DICIOTTI, Ultime notizie: scontro SALVINI-Fico, "MIGRANTI restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:45:00 GMT)

Diciotti - nave bloccata a Catania per terzo giorno. Salvini : “Non temo intervento del Colle. Fico? Fa il contrario del M5s” : terzo giorno bloccata al porto di Catania: la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha attraccato in Sicilia ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati. Chi si oppone pubblicamente all’accoglienza e alla gestione delle persone in arrivo dalla Libia è il ministro dell’Interno Matteo ...

Migranti bloccati sulla Diciotti a Catania : stop di Salvini/ Pm Agrigento sulla nave : no visita a senatore Pd : nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 Migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:35:00 GMT)