Salvini | bestie assassine avranno quel che si meritano | è promessa

Salvini-Le Pen e il Fronte delle libertà : “Saremo le bestie nere dei partiti storici” : Matteo Salvini tesse la tela del network sovranista, puntando ad allargare il perimetro che oggi nel Parlamento europeo è rappresentato dal gruppo «Europa delle Nazioni e della libertà». In prima fila a lavorare a questo progetto è Lorenzo Fontana, per nove anni europarlamentare e oggi ministro per la Famiglia: anche ieri ha avuto numerosi incontri...

Coniugi seviziati a Lanciano - Salvini : «Queste bestie devono marcire in galera» : 'Coniugi massacrati a Lanciano, in manette tre rumeni che stavano fuggendo con i soldi rubati. Grazie alle nostre Forze dell'Ordine, queste bestie devono marcire in galera! #tolleranzazero'. Così in ...