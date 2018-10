Salvini a San Lorenzo | «Presto piano straordinario sgomberi»

Salvini a San Lorenzo - applausi e insulti E lui non entra nello stabile occupato : Il ministro davanti allo stabile abbandonato dove è morta la 16enne di Cisterna di Latina. C’è chi gli urla «sciacallo», lui non visita l’edificio

Cittadini di San Lorenzo : Salvini non ci lasciare soli : Roma, 24 ott., askanews, - 'Italia agli italiani', 'lui è il primo che viene in questo quartiere', 'Salvini non ci lasciare soli, io voglio solo protezione per i miei figli e la sicurezza, solo tu ce ...