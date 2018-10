Salvini a San Lorenzo dopo la morte di Desirée | applausi e insulti E lui non entra nel

Desirée - Salvini al quartiere San Lorenzo : applausi e insulti - : Il ministro dell'Interno non è riuscito ad entrare nello stabile occupato in cui è stata trovato il corpo privo di vita della 16enne. Dopo aver annunciato il pugno duro, è tornato al Ministero

La visita di Salvini a San Lorenzo ha diviso il quartiere : Residenti di San Lorenzo divisi all'arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in via dei Lucani. Un gruppo lo ha contestato al grido di "sciacallo", mentre altri applaudivano e urlavano "il quartiere è con te". "Provo tristezza per i ragazzotti dei centri sociali che preferiscono gli spacciatori alla polizia. Loro, e chi la pensa come loro, avranno la nostra attenzione" ha detto ...