Salvini | a Roma e non solo presto piano straordinario di sgomberi

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Matteo Salvini apre il 'dossier Roma' : un sindaco leghista al posto di Virginia Raggi - colpo mortale al M5s : Non ha nascosto le proprie intenzioni Matteo Salvini che, a margine di un'iniziativa politica a Latina, ha aperto il cosiddetto ' dossier Capitale '. Davanti al ministro dell'Interno - spiega il ...

Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini : "La Lega non conosce Roma" : Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini: "La Lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle ...

Salvini : a Roma i 5S potevano dare qualcosa di più : Roma – “A Roma i 5 stelle potevano fare di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di piu’ come tutti i Romani, un vero cambiamento”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Salvini: a Roma i 5S potevano dare qualcosa di più proviene da RomaDailyNews.

Roma : Salvini su morte Desirée - oggi vado nel covo - no buchi neri : Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Avete visto la ragazzina di 16 anni uccisa in quel covo a San Lorenzo? Io oggi ci vado, è in centro a Roma: non possono esserci buchi neri". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, sulla studentessa di Latina morta in un capannone a Roma nel quartiere di San Lore

Matteo Salvini : "A Roma dai 5 stelle mi aspettavo un vero cambiamento" : "A Roma i 5 stelle potevano fare di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di più come tutti i Romani, un vero cambiamento. Roma è grande e difficile, ma merita tanto". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Rtl 102.5 parlando dell'amministrazione di Virginia Raggi. Un commento che arriva a pochi giorni dalla sentenza di primo grado sul caso Marra, prevista per il 10 novembre, in cui la ...

Nel 2019 dopo la condanna della Raggi - Salvini pronto a prendersi Roma : Matteo Salvini punta a fare lo scacco matto. Sta logorando i grillini, sta mettendo in evidenza le grosse lacune stellate.

Italia-Usa : Salvini al ricevimento per Sigourney Weaver a Roma : Il vicepremier, Matteo Salvini, ha partecipato questa sera a Roma al ricevimento in onore dell'attrice americana Sigourney Weaver, organizzato a Villa Taverna dall'ambasciatore Usa, Lewis Eisenberg. La 69enne protagonista di Alien e Avatar si trova Roma per la Festa del Cinema. "Con gli Usa abbiamo in comune il cinema, la cultura e il business", ha detto Salvini prendendo il microfono di fronte ai tanti ospiti, "porto a ...

Michael Moore - uragano alla Festa di Roma : attacco a Trump e Salvini : Il regista americano ha poi fatto un parallelismo tra la politica italiana e quella americana: "E' colpa della sinistra se noi abbiamo Trump e voi avete Salvini e Di Maio". E ha aggiunto: "Sono ...

Claviere - Salvini : invito Castagner a Roma : Roma, 21 ott., askanews, - 'L'Italia non è più pavida, rassegnata a essere il campo profughi d'Europa e che prende ordini da Bruxelles e da Berlino. Aspetto il ministro francese a Roma, ma nel ...

Poliziotti italiani alla frontiera - Castaner 'Ne parlerò con Salvini'. Il vicepremier 'Lo aspetto a Roma' : PARIGI - Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato a Le Journal du Dimanche di voler 'discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso Salvini' della questione ...

Claviere - agenti italiani presidiano il confine |Francia : "No a dannose soluzioni unilaterali" |Salvini : "Incontrerò il vostro ministro a Roma" : Dopo gli sconfinamenti francesi, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il confine con la Francia. Arrivano anche i funzionari del ministero. Intanto il ministro dell'Interno di Parigi, Castaner, si dice intenzionato a incontrare i suoi omologhi Ue. Ok di Salvini che però aggiunge: "Continueremo a controllare"

Festa del Cinema di Roma - il comizio di Michael Moore : “Be Italy again! Salvini razzista - bigotto e omofobo” : “Be Italy again!”. È la supplica di Michael Moore alla platea in chiusura del suo incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma, di cui è l’odierno protagonista assoluto. “E con questo non intendo lo slogan alla Trump ‘Italy First’, cioè non siate l’Italia voluta dai politici oggi al potere, ma quella vera, quella che sapete di essere all’origine”. Standing ovation. Tornato alla ribalta con l’energia trascinante che l’ha sempre distinto, il ...