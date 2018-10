Salvini : a Roma e non solo presto piano straordinario di sgomberi : Roma, 24 ott., askanews, - "A Roma, come nel resto d'Italia, avremo presto un piano straordinario di sgomberi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita nel quartiere San ...

Desirée Mariottini - Salvini : "No buchi neri in centro". Raggi : "La Lega non conosce Roma". Ministro contestato a S. Lorenzo : "In centro a Roma, non posso esserci buchi neri". "La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti". L'omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Matteo Salvini apre il 'dossier Roma' : un sindaco leghista al posto di Virginia Raggi - colpo mortale al M5s : Non ha nascosto le proprie intenzioni Matteo Salvini che, a margine di un'iniziativa politica a Latina, ha aperto il cosiddetto ' dossier Capitale '. Davanti al ministro dell'Interno - spiega il ...

Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini : "La Lega non conosce Roma" : Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini: "La Lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle ...

Salvini : a Roma i 5S potevano dare qualcosa di più : Roma – “A Roma i 5 stelle potevano fare di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di piu’ come tutti i Romani, un vero cambiamento”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Salvini: a Roma i 5S potevano dare qualcosa di più proviene da RomaDailyNews.

Roma : Salvini su morte Desirée - oggi vado nel covo - no buchi neri : Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Avete visto la ragazzina di 16 anni uccisa in quel covo a San Lorenzo? Io oggi ci vado, è in centro a Roma: non possono esserci buchi neri". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, sulla studentessa di Latina morta in un capannone a Roma nel quartiere di San Lore

Matteo Salvini : "A Roma dai 5 stelle mi aspettavo un vero cambiamento" : "A Roma i 5 stelle potevano fare di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di più come tutti i Romani, un vero cambiamento. Roma è grande e difficile, ma merita tanto". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Rtl 102.5 parlando dell'amministrazione di Virginia Raggi. Un commento che arriva a pochi giorni dalla sentenza di primo grado sul caso Marra, prevista per il 10 novembre, in cui la ...

Nel 2019 dopo la condanna della Raggi - Salvini pronto a prendersi Roma : Matteo Salvini punta a fare lo scacco matto. Sta logorando i grillini, sta mettendo in evidenza le grosse lacune stellate.

Italia-Usa : Salvini al ricevimento per Sigourney Weaver a Roma : Il vicepremier, Matteo Salvini, ha partecipato questa sera a Roma al ricevimento in onore dell'attrice americana Sigourney Weaver, organizzato a Villa Taverna dall'ambasciatore Usa, Lewis Eisenberg. La 69enne protagonista di Alien e Avatar si trova Roma per la Festa del Cinema. "Con gli Usa abbiamo in comune il cinema, la cultura e il business", ha detto Salvini prendendo il microfono di fronte ai tanti ospiti, "porto a ...

Michael Moore - uragano alla Festa di Roma : attacco a Trump e Salvini : Il regista americano ha poi fatto un parallelismo tra la politica italiana e quella americana: "E' colpa della sinistra se noi abbiamo Trump e voi avete Salvini e Di Maio". E ha aggiunto: "Sono ...

Poliziotti italiani alla frontiera - Castaner 'Ne parlerò con Salvini'. Il vicepremier 'Lo aspetto a Roma' : PARIGI - Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato a Le Journal du Dimanche di voler 'discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso Salvini' della questione ...

Claviere - agenti italiani presidiano il confine |Francia : "No a dannose soluzioni unilaterali" |Salvini : "Incontrerò il vostro ministro a Roma" : Dopo gli sconfinamenti francesi, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il confine con la Francia. Arrivano anche i funzionari del ministero. Intanto il ministro dell'Interno di Parigi, Castaner, si dice intenzionato a incontrare i suoi omologhi Ue. Ok di Salvini che però aggiunge: "Continueremo a controllare"

