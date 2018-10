Salute | vaccini | in UE i giovani sono i più scettici

Salute - pediatri : sui vaccini troppe difficoltà organizzative : “Per assicurare a bambini e adolescenti italiani una migliore assistenza bisogna uniformare l’organizzazione sanitaria del nostro Paese ed è necessario ridimensionare fortemente le varie autonomie regionali. Solo così sarà possibile garantire a tutti i giovani gli stessi diritti”. E’ questo il monito lanciato dalla Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) al Governo in occasione della seconda giornata del suo XII Congresso Nazionale ...

Vaccini - minacce via Twitter alla figlia di Burioni : 'Vigila sulla sua Salute - lei è molto vulnerabile' : Nuove gravi minacce via Twitter per l'immunologo Roberto Burioni . Questa volta a finire nel mirino è la figlioletta di 7 anni . Il medico aveva condiviso sul suo profilo, criticandolo, un tweet di ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” si parlerà di vaccini antinfluenzali - igiene delle mani e olio di palma : Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 1 ottobre, alle 10.45 su RAI3, si parlerà di influenza e vaccini. Ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà Anna Teresa Palamara, microbiologa dell’Università la Sapienza di Roma. Al rientro dalle vacanze, infatti, sono già 80mila gli italiani colpiti dal virus. L’esperta di Tutta Salute aiuterà il pubblico, con i suoi preziosi suggerimenti, ad affrontare la nuova stagione influenzale in ...

Salute - il prof. Meluzzi : “Italia unico Paese europeo con 11 vaccini obbligatori - c’è una situazione di emergenza infettivologica?” : Il prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra ed ex parlamentare, è intervenuto su Radio Cusano Campus, intervistato da Daniel Moretti. Riguardo le norme sui vaccini contenute nel decreto Milleproroghe ha dichiarato: “L’Italia è l’unico Paese europeo in cui ci sono 11 vaccini obbligatori. Non se questo derivi dal fatto che il nostro è un Paese sommerso dall’immigrazione, il nostro sistema immunologico è particolarmente debole e ci sono tanti virus e ...

Vaccini - Iacomini (Unicef) : “Tutelare la Salute dei bambini - soprattutto dei più vulnerabili” : “Vaccinarsi non è solo un gesto che ci mette al riparo da malattie prevenibili, ma anche un gesto di solidarietà con cui ci prendiamo cura dei più deboli”: lo ha dichiarato Andrea Iacomini, Portavoce dell’Unicef Italia, in riferimento alla discussione sulla conversione in legge del cosiddetto decreto Milleproroghe. “Come Unicef Italia abbiamo condiviso con i Relatori le nostre posizioni. In particolare, rispetto all’attuale ...

Vaccini - Gemmato - Fdi - : 'Vittoria della tutela della Salute dei bambini' : 'Sui Vaccini la maggioranza dà ragione alla scienza: una vittoria per la tutela della salute dei bambini che riporta la discussione nella dimensione razionale della salute pubblica e non meramente ideologica come finora è stato'. Lo dichiara il ...

Salute e vaccini - scuole nel caos : ... presidente della prima sezione civile della Corte d'appello di Milano e direttore scientifico del centro di ricerca Ecit dell'Università di Pavia in materia di scienza e diritto. Una circolare non ...

Vaccini - Ceriscioli : “Con questa legge la regione Marche manda un messaggio forte per la Salute” : “La nostra legge ribadisce la necessità, nelle Marche, di adempiere all’obbligo vaccinale per iscriversi a nidi e centri per l’infanzia. Facciamo chiarezza anche nei confronti di genitori e dirigenti scolastici su come comportarsi in occasione dell’avvio di questo anno scolastico“. Lo ha detto il presidente della regione Luca Ceriscioli a proposito della legge regionale approvata oggi a maggioranza che sancisce ...

Salute : metà degli italiani crede o ha dubbi su legame vaccini-autismo : Bobby Duffy, ricercatore del King’s College di Londra, ha anticipato su “The Conversation” i dati relativi a uno studio, che ha rilevato che oltre la metà della popolazione in Paesi come Regno Unito, Francia e Italia ritiene che i vaccini causino l’autismo o ha qualche dubbio in merito. “Il nostro primo studio su 38 Paesi ha scoperto che una persona su cinque in media crede che qualche vaccino causi l’autismo ...