Salute nelle città | l' appello a Sindaci | Regioni | Parlamento e Governo per città più

Gravidanza - attenzione agli antidolorifici : favoriscono la pubertà precoce nelle bambine con serie conseguenze per la Salute in età adulta : Seno, brufoli, ciclo mestruale, crescita pilifera e imprevedibili sbalzi d’umore: ecco i segni della pubertà che, per la maggior parte delle ragazze, inizia intorno ai 10-11 anni d’età. O anche prima, se le madri hanno assunto antidolorifici con paracetamolo durante la Gravidanza. Sono questi i risultati del primo studio al mondo che ha analizzato la correlazione tra il consumo di paracetamolo durante la Gravidanza e lo sviluppo della pubertà in ...