Salute | milioni di persone ogni anno al pronto soccorso per attacchi d’asma | ecco qual è

Salute - arriva anche in Italia la tassa sullo zucchero? Gli esperti : “Gioverà alla Salute dei cittadini e porterà nelle casse dello Stato 470 milioni di euro” : Nei giorni scorsi “Il Fatto Alimentare” ha avviato una raccolta firme tra medici, nutrizionisti, dietisti e operatori del settore per chiedere al Ministro della salute Giulia Grillo di introdurre la Sugar Tax, ovvero una tassa del 20% sulle bevande zuccherate, alla quale il Movimento 5 Stelle si era già detto interessato da mesi. Il provvedimento, sostenuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ha come obiettivo quello di ...

Salute mentale - Uecoop : oltre 2 milioni di anziani depressi e ansiosi : Sono oltre 2 milioni gli anziani colpiti da depressione o ansia cronica grave pari a oltre la metà (54,6%) del totale della popolazione italiana che accusa i sintomi male di vivere. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Istat in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale. Il benessere psichico è una componente essenziale della vita secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ed è ...

Allarme Salute : in Italia più di 6 milioni di obesi : Sono 22 milioni gli Italiani in sovrappeso. Praticamente ha la pancetta un cittadino su 3 del Belpaese. Ma gli eccessi della dieta mediterranea c'entrano poco, anzi forse è proprio colpa...

Salute Mentale - soffrono di disturbi 17 milioni di persone : attenzione all'adolescenza : IL RISCHIO NUOVE SOSTANZE Il mondo che cambia è anche il mondo delle nuove sostanze d'abuso, dell'offerta sempre più varia e a basso costo di nuove molecole ad azione psicotropa i cui effetti a lungo ...

Salute : un italiano su 10 è obeso - 22 milioni in sovrappeso : In Italia ci sono 22 milioni di cittadini in sovrappeso e 6 milioni di persone con obesità, oltre un italiano su 20 è diabetico (5,5%) e oltre il 66,4% di chi soffre di diabete di tipo 2 presenta anche sovrappeso o obesità: queste condizioni spesso alimentano uno stigma, rafforzato anche dalle convenzioni sociali e dallo stereotipo indotto dalla rappresentazione mediatica. Ecco perché diventa fondamentale che “i media, le istituzioni, ...

Salute - apnee notturne : ne soffrono 6 milioni italiani - pochi conoscono i rischi : Al via la campagna di sensibilizzazione 2018-19 ‘apnee notturne, non dormirci sopra‘: ne soffrono 6 milioni di italiani e molti non sanno quali sono i rischi. Le apnee ostruttive nel sonno provocano una diminuzione dell’apporto di ossigeno al cervello con conseguenze che possono essere gravissime, dalle patologie vascolari alle aritmie cardiache, al diabete 2, alle ischemie e agli ictus: è per questo che l’Associazione ...

Salute - rapporto OMS : l’alcol uccide 3 milioni di persone ogni anno - una vittima ogni 20 : E’ stato pubblicato il “Global status report su alcol e Salute 2018“, diffuso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: secondo il rapporto, a livello globale, una persona ogni 20 muore a causa dell’alcol, 3 milioni ogni anno. Tra tutti i decessi attribuibili all’alcol, il 28% è dovuto a infortuni (incidenti stradali), ad autolesionismo e violenza interpersonale; il 21% a disturbi dell’apparato ...