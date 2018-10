ilfattoquotidiano

: #15ottobre, anniversario dell’istituzione dei #NAS. Da 56 anni a difesa della sicurezza alimentare e della vostra… - _Carabinieri_ : #15ottobre, anniversario dell’istituzione dei #NAS. Da 56 anni a difesa della sicurezza alimentare e della vostra… - virtualex71 : RT @fattoquotidiano: Salute alimentare, “Italia seconda in Europa per obesità infantile: il 21,3% dei bambini è in sovrappeso, il 9,3% obes… - fattoquotidiano : Salute alimentare, “Italia seconda in Europa per obesità infantile: il 21,3% dei bambini è in sovrappeso, il 9,3% o… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) In Italia 1 milione e 300mila minori sono a rischio denutrizione, mentre il 30% circa è obeso o in sovrappeso, denuncia il Rapporto sulla povertà in Italia pubblicato dall’Istat a giugno 2018. Per invertire il trend negativo, Helpcode Italia Onlus e l’Ospedale Gaslini di Genova hanno lanciato la campagna congiunta “C’era una volta la cena” contro la malnutrizionecausata, in particolare, da abitudini alimentari scorrette e uno stile di vita troppo sedentario. L’obiettivo proposto dal Gaslini e dall’organizzazione no-profit, che lavora da 30 anni a livello internazionale per garantire ad ogni bambina e bambino un’alimentazione adeguata, è quello di finanziare un progetto di “Assistenza ed Educazione”, tramite un programma di cash and voucher. “Denutrizione enon sono condizioni tra loro estranee. È molto probabile che una persona obesa ha mangiato male ...