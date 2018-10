Salatissima multa Apple e Samsung da Antitrust | obsolescenze programmata con gli

optimaitalia

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)di considerevole entità ma anche quella anon scherza. L'ha appena rilasciato un comunicato in cui ha reso nota la sanzione inflitta al gigante di Cupertino ma anche al produttore sudcoreano per l'accertata obsolescenzaalla quale hanno condannato numerosi dispositivi, a partire dal 2016, ricorrendo a specifici e rispettivi aggiornamenti software.La, tra le due, è la più salata in assoluto. In particolare, Tim Cook dovrà pagare ben 10 milioni di euro come sancito dall'per ben due comportamenti: il primo, di certo più grave, è stato quello legato all'osolescenzadei melafonini più datati, quelli che nel 2016 hanno subito l'aggiornamento iOS 10 con un calo di prestazioni del proprio device in termini di batteria e non solo, senza precedenti. Secondo quanto accertato dall'Autorità italiana, c'è responsabilità ...