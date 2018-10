Russia-Italia : Conte - amicizia solida nonostante difficoltà : "L'Italia e la Russia godono di eccellenti rapporti tradizionali sia in campo economico, che culturale e commerciale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. "Malgrado il Contesto internazionale delicato - ha continuato Conte - siamo sempre riusciti a mantenere alta la qualità dei nostri rapporti". "Confermiamo - ha ...

Italia-Russia - Sace Simest : ecco perchè Mosca è partner strategico : Roma, 24 ott., askanews, - Sace Simest, rappresentata dall'amministratore delegato di Sace Alessandro Decio, è parte della ristretta delegazione imprenditoriale al seguito del Presidente del Consiglio ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia sfida la Russia a Mosca nella prima giornata : Per la Nazionale italiana di Pallamano maschile è tempo di fare sul serio, con l’inizio della seconda fase delle Qualificazioni agli Europei 2020, che porteranno gli azzurri a Mosca, per affrontare domani la Russia, favorita per il passaggio del turno insieme all’Ungheria. Per l’Italia di Riccardo Trillini si registra l’assenza per infortunio del portiere Vito Fovio, rimpiazzato dall’estremo difensore del Pressano ...

Italia-Russia - export italiano a segno meno : -4% nei primi 7 mesi dell'anno : Nei primi 7 mesi del 2018 l'export italiano in Ueea, Unione economica eurasiatica, mette la retromarcia con una performance limitata al +1,2%. Cifre, dunque, lontanissime dal +15,1% a 9,1 miliardi di ...

Conte a Mosca - 'primo contatto a livello così alto' Italia-Russia : Mosca, 22 ott., askanews, - Il viaggio di Giuseppe Conte a Mosca, sarà il 'primo contatto a livello così alto' tra le autorità russe e il nuovo governo italiano. Lo ha detto Guido De Sanctis, ministro ...

Città di Castello - sfida di pallacanestro tra Italia e Russia : ... come pure un fattore di promozione della Città e del suo patrimonio artistico e storico", ha commentato l'assessore allo Sport Massimo Massetti nell'incontro in comune con la delegazione straniera, ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia ottima quinta - domina la Russia : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. Medagliere Olimpiadi Giovanili ...

Salvini a Mosca ha spiegato cosa farà l'Italia per fermare le sanzioni alla Russia : Il governo farà di tutto per contrastare chi vuole dividere Italia e Russia e cercherà di convincere i partner europei dell'assurdità delle sanzioni. È il messaggio che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha lanciato oggi a Mosca alla comunità imprenditoriale italiana, riunita per l'assemblea generale di Confindustria Russia, che da anni lamenta le forti perdite causate dalle sanzioni ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : sfida Italia-Russia! Trento ospita lo Zenit San Pietroburgo - Torino fa visita allo Unics Kazan : Ci sarà una sfida tra Italia e Russia nel mercoledì di Eurocup. Nella terza giornata della fase a gironi la Fiat Torino e la Dolomiti Energia Trentino affrontano rispettivamente lo Unics Kazan e lo Zenit San Pietroburgo in due partite che possono essere decisive per il futuro nella competizione dei due club italiani. Torino va ancora a caccia della prima vittoria in Eurocup dopo due sconfitte contro Francoforte e Mornar che hanno lasciato grande ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : tutte le squadre qualificate alla Final Six - show Italia. USA e Giappone eliminano Russia e Brasile : Si è definito il quadro delle squadre qualificate alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone. Le migliori sei Nazionali del Pianeta hanno staccato il pass per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà a Nagoya da domenica 14 a martedì 16 ottobre: verranno composti due gironi da tre squadre ciascuno tramite un sorteggio, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semiFinali ...

Italia-Russia mondiali Volley femminile. Carlotta Cambi : 'E' stata una partita difficile' : ... che hanno saputo conquistare la roccaforte russa, stupendo il mondo della pallavolo. Inarrestabili e ormai consolidate Chirichella e compagne fanno cadere anche le formidabili russe che cedono per 3 ...

Pallavolo - Mondiali donne : Italia da urlo - 3-1 alla Russia ed ingresso alla Final 6 : Splendide, grintose, assolutamente da applausi. L'Italdonne del volley è una gioia per gli occhi [VIDEO], è l'immagine di una squadra mai doma che merita un posto tra le più forti del mondo. Tale è la compagine di coach Davide Mazzanti perché battendo 3-1 la Russia non solo si è aggiudicata l'ottava vittoria consecutiva, ma ha staccato con un turno d'anticipo il biglietto per la Final Six del Mondiale giapponese di Pallavolo femminile. E dire ...