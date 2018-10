Rugby – Svelata a Milano la nuova maglia Home dell’Italia

Rugby - Mondiali 2019 : svelata un’altra squadra del girone dell’Italia : La Nambia si qualifica nel girone dell’Italia in vista dei Mondiali 2019 di Rugby Un solo posto rimane da assegnare nella Pool B della Rugby World Cup giapponese dell’anno prossimo dopo che questo pomeriggio, a Windhoek, la Namibia si è aggiunta ai Campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda, il Sudafrica e l’Italia superando per 53-28 il Kenya davanti al pubblico di casa. Il successo nel derby africano ha dato alla Namibia, ...