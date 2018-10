Rugby | si avvicina il Test Match tra Italia e Irlanda | ecco il XV scelto da Conor O’Shea

sportfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) La sfida trasi giocherà al Soldier Field di Chicago sabato 3 novembre alle ore 15 locali, le 22 in, Commissario Tecnico della Nazionalena, ha reso nota la formazione azzurra che affronterà l’al Soldier Field di Chicago nelinaugurale della finestra d’autunno sabato 3 novembre alle ore 15 locali (22 in, diretta DAZN). La Nazionale, che ha concluso oggi il ritiro di Verona, si ritroverà domenica pomeriggio presso l’aeroporto internazionale di London Heathrow per volare nella metropoli dello stato dell’Illinois in vista della sfida ai campioni in carica del 6 Nazioni. Tante le novità nella formazione titolare scelta daper il primo impegno di stagione, con i gradi di capitano che vengono affidati al centro miranese Michele Campagnaro, al debutto nel ruolo e che torna a fare coppia in mezzo al campo ...