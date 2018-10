Rugby | per i test match a novembre l' Italia si fa in due

Rugby - si avvicina il Test Match tra Italia e Irlanda : ecco il XV scelto da Conor O’Shea per la gara di Chicago : La sfida tra Italia e Irlanda si giocherà al Soldier Field di Chicago sabato 3 novembre alle ore 15 locali, le 22 in Italia Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione azzurra che affronterà l’Irlanda al Soldier Field di Chicago nel Test-Match inaugurale della finestra d’autunno sabato 3 novembre alle ore 15 locali (22 in Italia, diretta DAZN). La Nazionale, che ha concluso oggi il ritiro di ...

Rugby - la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda a Chicago : il XV degli azzurri. Campagnaro capitano - debutta Meyer : Il 3 novembre sarà il giorno in cui l’Italia, alle ore 22 italiane, scenderà in campo contro l’Irlanda al Soldier Field di Chicago, normalmente destinato alle partite dei Bears in NFL. Si tratta del primo vero tassello nell’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo del 2019, in cui gli azzurri sono inseriti nello stesso girone di Nuova Zelanda e Sudafrica. Il commissario tecnico Conor O’Shea ha già annunciato ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Rugby – Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori contro Florentia : Esordio casalingo amaro per l’Arca Gualerzi Amatori Sconfitta di misura da Florentia per 14-12 Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori che all’esordio casalingo viene Sconfitta dal Florentia, guadagnando però il punto di bonus allo scadere grazie alla meta di Giacomo Torri che riaccende le speranze blucelesti. 14 a 12 il risultato finale per i gigliati che passano in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie all’ala Stefanini che ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : vittorie per Petrarca e Calvisano : Tre compagini italiane impegnate nel Continental Shield 2018-2019 di Rugby: anche uno scontro diretto tra le azzurre nella giornata odierna. Andiamo a riepilogare i risultati e le classifiche aggiornate. Nella Pool B può esultare il Petrarca Padova: vittoria per 31-12 allo Stade Nelson Mandela di Bruxelles sui Barbarians belgi per i campioni d’Italia. Arriva anche il bonus offensivo per rafforzare la vetta nel girone. Derby tra Calvisano e ...

Rugby - niente da fare per il Benetton : i Leoni sconfitti in trasferta dall’Agen per 20-19 : Sconfitta di misura per il Benetton Rugby nella sfida contro l’Agen, i Leoni si arrendono con il punteggio di 20-19 Allo Stade Armandie le cose si mettono subito bene per gli uomini di coach Crowley che passano in vantaggio con la meta di Bigi al secondo minuto di gioco. Il tallonatore biancoverde riesce ad andare oltre la linea al termine di una maul nata in seguito ad una touche sui 5 metri avversari. Al 9’ i Leoni padroni del ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Agen-Benetton 20-19. Allan sbaglia troppo - sconfitta per Treviso : Amara beffa per il Benetton nella seconda giornata della Challenge Cup di Rugby: la formazione trevigiana perde per 20-19 in casa dei francesi dell’Agen. Treviso, in vantaggio per oltre un tempo, si è fatta rimontare ad inizio ripresa fallendo poi le occasioni avute per il controsorpasso: i veneti devono accontentarsi del bonus difensivo. Nel primo tempo Benetton subito avanti: al 2′ marca Bigi ed Allan trasforma per lo 0-7 ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton ad Agen per centrare la seconda vittoria consecutiva : Challenge Cup, atto secondo: il Benetton vuole bissare il successo dell’esordio contro il Grenoble e restare in vetta alla classifica: di fronte un’altra squadra francese, l’Agen, da affrontare questa volta il trasferta. Nella prima uscita i francesi hanno perso 54-22 contro gli Harlequins, rimanendo a quota zero. Domani alle ore 19.30 avrà il via il primo confronto assoluto tra queste due formazioni e per l’occasione il ...

Rugby – Challenge Cup : i 23 Leoni del Benetton per la sfida contro Agen : Challenge Cup: i 23 Leoni del Benetton Rugby per il secondo round contro Agen Dopo il convincente successo dello scorso weekend ottenuto allo Stadio Monigo contro il Grenoble, i biancoverdi partiranno stamane per la Francia destinazione Agen dove domani sera ore 19.30 disputeranno il secondo round di European Rugby Challenge Cup. Nessun precedente tra le due squadre che si affronteranno allo Stade Armadie, l’incontro verrà diretto ...

Rugby - diramata la lista dei convocati degli All Blacks per i Test Match 2018 : in programma anche la sfida con l’Italia : Il ct degli All Blacks ha diramato la lista dei convocati per i Test Match 2018, in cui è inserita anche la sfida con l’Italia Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l’Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : titoli ad Argentina e Nuova Zelanda. Due argenti per la Francia : Giornata conclusiva per il Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli vi erano sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si sono affrontate per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia era assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini l’argentina, che aveva chiuso al primo posto il ...

Rugby – Esordio vincente per Arca Gualerzi Amatori : sconfitto nettamente Vasari Arezzo : Esordio vincente per l’Arca Gualerzi Amatori: i ragazzi di De Rossi espugnano il campo del Vasari Arezzo per 7-40 Inizia con il piede giusto il campionato dell’Arca Gualerzi Amatori nel girone 2 di Serie B con i ragazzi di De Rossi che espugnano l’Arrigucci di Arezzo con un netto 40 a 7 e conseguente bonus offensivo. Partita a senso unico quella odierna dove l’Amatori ha dominato ogni fase di gioco, superiore nelle fasi statiche e ...

Rugby – Challenge Cup : il Benetton supera Grenoble 40 a 14 : Netta vittoria dei Leoni che superano Grenoble 40 a 14 in Challenge Cup Allo Stadio Monigo questo pomeriggio ha avuto inizio l’avventura dei Leoni di coach Crowley in European Rugby Challenge Cup. I biancoverdi, oggi con addosso la seconda maglia biancoblu, cominciano il match subendo leggermente la voglia dei francesi di rendersi da subito pericolosi. Al 6’ è buona la difesa di Barbieri e compagni che tengono fuori dalla zona rossa ...