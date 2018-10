Rugby | l' Italia si fa in due Parisse | ' ' Mai vista tanta qualità' '

Rugby - la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda a Chicago : il XV degli azzurri. Campagnaro capitano - debutta Meyer : Il 3 novembre sarà il giorno in cui l’Italia, alle ore 22 italiane, scenderà in campo contro l’Irlanda al Soldier Field di Chicago, normalmente destinato alle partite dei Bears in NFL. Si tratta del primo vero tassello nell’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo del 2019, in cui gli azzurri sono inseriti nello stesso girone di Nuova Zelanda e Sudafrica. Il commissario tecnico Conor O’Shea ha già annunciato ...

Nazionale Italiana Rugby - secondo giorno di lavoro in vista della gara con l’Irlanda : Nazionale Italiana Rugby, doppia seduta di allenamento in preparazione dei Test Match di Novembre secondo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Verona. Dopo aver accolto i tifosi nel pomeriggio di ieri durante l’allenamento aperto al “Payanini Center”, gli Azzurri sotto la guida dello staff tecnico coordinato da Conor O’Shea hanno svolto una doppia seduta di allenamento in preparazione dei Test Match di Novembre che ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Rugby - l’Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : L’Italia ha incominciato a Verona il raduno in preparazione ai Test Match. Gli azzurri partiranno domenica 28 ottobre per Chicago (USA) dove sabato 3 novembre affronterà l’Irlanda in un incontro amichevole. A seguire i tre Test Match veri e propri contro Georgia (sabato 10 novembre a Firenze), Australia (sabato 17 novembre a Padova) e Nuova Zelanda (sabato 24 novembre a Roma). Sarà assente il mediano di mischia Marcello Violi che si ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : il posticipo della seconda giornata premia il ValoRugby Emilia. Lazio battuta 19-7 : Va al ValoRugby Emilia il posticipo della Coppa Italia di Rugby: superato per 19-7 il Viadana. Nel primo tempo gli ospiti chiudono in vantaggio per 3-7 grazie alla meta di Ribaldi trasformata da Di Marco dopo la punizione di Gennari. Nella ripresa però tre piazzati di Gennari e la meta di Dell’Acqua trasformata ancora da Gennari fissano lo score sul 19-7 finale. Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata: Girone 1 Risultati San ...

Rugby – ValoRugby vince il derby lombardo-emiliano di Coppa Italia contro il Viadana : Il ValoRugby trionfa nel derby lombardo-emiliano di Coppa Italia superando per 19-7 il Rugby Viadana: i ‘Diavoli’ al comando del Girone 2 Il ValoRugby Emilia si aggiudica il derby lombardo-emiliano di Coppa Italia, confermando il proprio brillante avvio di stagione a spese del Rugby Viadana, superato per 19-7 al “Crocetta Canalina”. I Diavoli di Roberto Manghi si portano così al comando del Girone 2 dopo i primi centosessanta ...

Rugby – Iniziato il raduno dell’Italia a Verona in preparazione ai Cattolica Test Match 2018 : Iniziato quest’oggi a Verona il primo raduno della Nazionale Italiana Rugby in vista dei Cattolica Test Match 2018 Iniziato a Verona nel pomeriggio odierno il primo raduno stagionale della Nazionale Italiana Rugby in preparazione ai Cattolica Test Match 2018. Gli Azzurri si sono ritrovati all’Hotel Leopardi nella città scaligera dopo una due giorni di Coppe Europee che ha visto protagonisti in particolare Luca Bigi, autore di due ...

Rugby – Coppa Italia : disputata la seconda giornata - tutti i risultati dei due gironi : Ecco tutti i risultati della seconda giornata della Coppa Italia di Rugby, tanti i risultati a sorpresa seconda vittoria consecutiva per il Valsugana Rugby Padova che nella seconda giornata del Girone 1 della Coppa Italia espugna il campo del Mogliano per 21-12 e vola in testa in solitaria a quota 9 punti. Partita che si mette subito in discesa per gli ospiti che chiudono il primo tempo in vantaggio sul 6-0. Nella ripresa a nulla valgono ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : vincono Valsugana e I Medicei - pari tra San Donà e Verona : In attesa del posticipo di domani tra ValoRugby Emilia e Viadana, oggi si sono disputate tre gare valide per la Coppa Italia di Rugby: nel Girone 1 ancora protagoniste le squadre neopromosse nel Top12: il Valsugana vince a Mogliano per 12-21, mentre il Verona pareggia in casa del San Donà per 17-17, mentre nel Girone 2 vittoria interna de I Medidei per 38-7 sulla Lazio. Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata: Girone 1 ...

COPPA ITALIA - IL VALORugby CERCA IL BIS CONTRO VIADANA : Una grande domenica di sport. E' quella che si preannuncia al centro sportivo Canalina di Reggio Emilia dove domenica 21 ottobr e il VALORUGBY Emilia organizza il "Full Rugby Day" , una grande giornata con ben tre squadre ...

Rugby - si avvicinano i test match di novembre : due direttori di gara italiane nella lista annunciata oggi : oggi World Rugby ha annunciato i nomi degli undici direttori di gara fra cui figurano quelli di Maria Beatrice Benvenuti e Clara Munarini Il Rugby Femminile Internazionale si appresta a vivere un grande momento con novembre alle porte che riserva un ricco programma di test match, quindici in totale, programmati in otto Paesi: USA, Inghilterra, Spagna, Francia, Italia, Scozia, Irlanda e Galles. La finestra internazionale prenderà il via il ...

Rugby – Fischetti e Biondelli invitati al raduno dell’Italia a Verona : Danilo Fischetti e Michelangelo Biondelli invitati dal Commissario Tecnico Conor O’Shea al raduno della Nazionale Italian Rugby a Verona Lo staff della Nazionale Italiana Rugby, guidato dal Commissario Tecnico Conor O’Shea, ha invitato gli atleti Danilo Fischetti e Michelangelo Biondelli a partecipare al primo raduno di preparazione dei Cattolica Test Match 2018, in calendario a Verona dal 21 al 24 ottobre con allenamento in ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : i convocati dell’Italia. L’analisi tra conferme - giovani e nuovi equiparati : Ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda le nazionali per il Rugby internazionale. Come di consueto Novembre è il mese dedicato ai Test Match autunnali, un’infinità di partite spettacolari aspettano il grande pubblico della palla ovale. Impegnata ovviamente anche l’Italia: gli azzurri guidati da Conor O’Shea affronteranno Irlanda, Georgia, Australia e All Blacks. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i possibili ...