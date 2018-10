Rugby – I musei statali di Firenze | Padova e Roma in campo con gli azzurri

sportfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) IV tempoe cultura Cattolica Test Match: iincon gliTorna il grandein Italia e torna una grande opportunità per gli spettatori dell’Ital. Grazie all’atto d’intesa stipulato tra la Federazione Italianae il MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), in occasione dei Cattolica Test Match di novembre, sarà possibile per i possessori dei biglietti delle tre partite della Nazionale italiana visitare gratuitamente insieme con un accompagnatore alcuninelle città sedi dei match (vedi lista deiin calce) durante i week end delle partite.il 10 novembre per Italia – Georgia,il 17 per Italia – Australia eil 24 per Italia – Nuova Zelanda apriranno le porte di alcuni preziosi luoghi di cultura nei giorni di venerdì, sabato e domenica ...