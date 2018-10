Rugby – Cattolica Test Match 2018 | lavoro con le franchigie e profondità della rosa i

Cattolica e il Rugby : al via gli spot con Parisse e compagni : Partiamo da uno sport come il rugby per far emergere i valori in cui crediamo e che vogliamo vivere nella nostra quotidiana attività di impresa. Vogliamo rafforzare e sostenere la brand awareness del ...

Rugby – Iniziato il raduno dell’Italia a Verona in preparazione ai Cattolica Test Match 2018 : Iniziato quest’oggi a Verona il primo raduno della Nazionale Italiana Rugby in vista dei Cattolica Test Match 2018 Iniziato a Verona nel pomeriggio odierno il primo raduno stagionale della Nazionale Italiana Rugby in preparazione ai Cattolica Test Match 2018. Gli Azzurri si sono ritrovati all’Hotel Leopardi nella città scaligera dopo una due giorni di Coppe Europee che ha visto protagonisti in particolare Luca Bigi, autore di due ...

Rugby – Cattolica Test Match 2018 : i 37 convocati di O’Shea di per il raduno azzurro : Italia, i 37 convocati di O’Shea per preparare i Test d’autunno Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentasette giocatori per il raduno di preparazione dei Cattolica Test Match 2018. La Nazionale, che si ritroverà all’Hotel Leopardi di Verona domenica 21 Ottobre, si allenerà al “Payanini Center” della città scaligera fino al 24 ottobre. Gli Azzurri nella mattinata di domenica 28 ...

Rugby – Cattolica Test Match : Italia vs All Blacks - tribuna Tevere Top sold-out : Italia vs All Blacks, tribuna Tevere top in sold-out Lunedì 1 ottobre la conferenza stampa in programma nella cornice seicentesca del Chiostro del Bramante toglierà ufficialmente il velo al Cattolica Test Match Italia v All Blacks, punta di diamante dell’autunno sportivo capitolino in calendario il 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Intanto, monta l’attesa per la gara che chiuderà la finestra internazionale di novembre ...

Rugby – L’Euganeo di Padova sarà il teatro della sfida tra Italia e Australia - il secondo dei Cattolica Test Match 2018 : Gli azzurri sfideranno di fronte al pubblico veneto una delle tre squadre mai superate nei precedenti scontri diretti, oltre a Inghilterra e All Blacks La Nazionale Italiana Rugby torna in scena sul prato dello Stadio Euganeo di Padova per la quinta volta negli ultimi dieci anni, ospitando il prossimo 17 novembre i due volte Campioni del Mondo dell’Australia nel secondo dei Cattolica Test Match 2018, Il XV di Conor O’Shea arriverà ...

Rugby – All’Artemio Franchi il primo Cattolica test match tra Italia e Georgia : Italia contro Georgia: lanciato a Firenze il primo Cattolica test match Sarà lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze a tenere a battesimo sul suolo di casa la Nazionale Italiana Rugby di Conor O’Shea nella lunga stagione che porta alla Rugby World Cup giapponese del 2019. Sul prato che nel novembre 2016 vide gli Azzurri centrare una storica vittoria contro i due volte Campioni del Mondo del Sudafrica il XV di Conor O’Shea tornerà sabato 10 ...