romadailynews

: Roma: vendeva #droga a scuola, arrestato spacciatore studente: Roma – Nel corso di un… - romadailynews : Roma: vendeva #droga a scuola, arrestato spacciatore studente: Roma – Nel corso di un… - StefaniaNobili3 : @maximello_roma Non giustifico il pestaggio e la violenza a cui é stata sottoposta questa persona. Ma osannare un i… - f4t_ale : @IngCorsini @Marialuisalupi @Mov5Stelle @virginiaraggi Parliamo di Roma,non di Buguggiate,e soprattutto parliamo di… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)– Nel corso di un predisposto servizio per prevenire lo spaccio didavanti alle scuole, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno pizzicato unodi 19 anni che, all’interno del cortile di un plesso scolastico di via della Camilluccia, veniva avvicinato da vari ragazzini piu’ o meno coetanei che dopo una breve contrattazione si allontanavano, prima dell’orario di ingresso a. Una volta controllato, il ragazzo sospetto e’ stato trovato in possesso di 2 dosi di hashish. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 17 dosi, per 26 grammi circa. A quel punto il 19enne, ripetente, frequentatore dello stesso istituto scolastico, cheai colleghi studenti, e’ statodai Carabinieri del Nucleo Radiomobile diper detenzione ai fini di spaccio e ...