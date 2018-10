Roma | incidente sulla scala mobile della Metro A | l’ipotesi del “gancio spezzato” e del

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Un gancio spezzato. E il sistema di controllo del nastroandato in tilt. Le perizie ufficiali non ci sono ancora, ma da un primo sopralluogo potrebbe essere questo il guasto alla base dell’avvenuto martedì sera nella stazione RepubblicaA di. Una rottura che avrebbe provocato la discesa a velocità pazzesca dei passeggeri, quasi tutti tifosi russi al seguitoCska Mosca, e il loro ferimento una volta schiantatisi al suolo. Le cause? La risposta è quasi certamente essere contenuta nelle due telecamere – una in cima allae l’altra ai piedi – sequestrate dai magistrati prima che i tecnici Atac potessero visionarle. Nonostante le polemiche, all’azienda capitolina dei trasporti sono convinti che il guasto possa essere stato provocato dall’eccessivo entusiasmo – si parla di canti e balli – con cui i supporters russi ...