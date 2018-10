Roma | incendio a via Barberini | a fuoco il quarto piano di uno stabile Soccorsi in corso

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco uno stabile. Dentro il palazzo ci sono delle persone - soccorsi in corso. : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato all'interno di uno stabile. I pompieri sono subito giunti sul luogo dell'accaduto e...

Incendio vicino ai binari e paura : ritardi sui treni della Roma-Napoli : È ripresa alle 20.05 la circolazione ferroviaria fra Sessa Aurunca - Roccamonfina e Falciano-Mondragone-Carinola , linea Roma- Napoli, via Formia, , sospesa dalle 18.40, in direzione Napoli, per un ...

Mantova - incendio alla sala scommesse : è caccia a movente e piRomani : Aperta l'indagine e immobile sotto sequestro. L'imprenditore preso di mira già ascoltato in questura

Incendio in via Majorana a Roma : 2 persone denunciate : Roma – Nell’ambito delle indagini scaturite a seguito di un Incendio divampato il 5 settembre scorso in un appartamento ubicato al quarto piano di un condominio di via Quirino Majorana, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno denunciato a piede libero 2 cittadini del Bangladesh di 36 e 42 anni, incensurati, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I militari hanno accertato che il ...

Metro Roma - il presidente uscente Cialdini : “Linee non adeguate a norma antincendio - potrebbero essere chiuse” : “Le linee A e B della Metropolitana non sono adeguate alla normativa antincendio e potrebbero essere chiuse dai Vigili del Fuoco”. La bomba la fa esplodere all’ora di pranzo Pasquale Cialdini, presidente dimissionario di Roma Metropolitane, la società del Comune di Roma che si occupa di costruire ed effettuare la manutenzione straordinaria delle opere trasportistiche nella Capitale. Un presidente (fino a venerdì) ed ex funzionario del ...

Pisa - incendio Monte Serra : il piRomane forse un ciclista : La persona che potrebbe avere innescato l’incendio sul Monte Serra, in provincia di Pisa, che ha incenerito 1500 ettari di bosco e oliveti, una decina di abitazioni e provocato decine di milioni di euro di danni, potrebbe essere un ciclista sportivo avvistato poco dopo le 20 della sera del 24 settembre scorso: lo riporta la stampa locale, che cita le dichiarazioni dell’assessore alla sicurezza e ai lavori pubblici del Comune di ...

Roma zona Eur - Incendio in casa : muore un anziano : T ragedia nella notte a Roma . In un appartamento al quinto piano d i largo Accademia Tiberina 5, nella zona Eur della Capitale, è improvvisamente divampato un Incendio . Secondo le prime ...

Roma : Incendio in appartamento all’ardeatino - un morto : Roma – Tragedia nella Capitale. Un uomo di circa 80 anni e’ morto in un Incendio divampato nella notte intorno alle 2, in un appartamento al quinto piano in via Accademia Tiberina, in zona Ardeatino a Roma. A rinvenire il corpo dell’uomo sono stati i Vigili del fuoco intervenuti sul posto con quattro squadre. Al momento delle operazioni il fabbricato e’ stato evacuato a scopo precauzionale. L'articolo Roma: Incendio in ...

INCENDIO MONTE SERRA/ Video - il rogo si riaccende in due focolai : prosegue caccia al piRomane : MONTE SERRA, la panchina degli innamorati resiste e vince la guerra con il fuoco: intatto un luogo magico mentre continua la caccia al piromane che avrebbe le ore contate.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Incendio del Monte Serra - bufale in Rete : dalla banda di piRomani al cavallo morto : Pisa, 27 settembre 2018 - Sono diverse le bufale che sono circolate in Rete nelle ore del drammatico Incendio del Monte Serra . False informazioni diffuse prevalentemente via Facebook che hanno ...

Roma : Incendio in appartamento al tuscolano - 3 intossicati : Roma – Paura questa mattina a Roma in zona Tuscolana, nei pressi di Villa Lais per un Incendio poco prima delle 8 che ha completamente distrutto un appartamento al secondo piano in via Lugnano in Teverina. Per domare le fiamme sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Roma. L’appartamento di circa 90 mq era vuoto perche’ in fase di ristrutturazione. L’intero fabbricato e’ stato comunque evacuato ...

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la geografia del Monte Serra : è caccia ai piRomani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...