Roma Dottor Jekyll e Mister Hyde | 3-0 al CSKA

romadailynews

: E’ uscito , edito dalla casa editrice CIC –Edizioni Internazionali- Roma , il libro “ Emergenze In Ostetricia e Gin… - salvatorefelis : E’ uscito , edito dalla casa editrice CIC –Edizioni Internazionali- Roma , il libro “ Emergenze In Ostetricia e Gin… - byNightRoma_ : DR. ALBERTO DI FILIPPO MEDICO CHIRURGO - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RADIOLOGIA) 380 2492398 VIA OTTAVIANO SCOTO,… - marcomoriconi3 : .ieri sontuoso arbitraggio del Dottor Davide Moriconi...nella gara di Serie C in notturna a Piacenza..il commentato… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Incredibile, assurda, paranormale. Che ognuno la definisca come preferisce, ma il risultato non cambia. Nella terza giornata dei gironi di Champions, davanti ai 45000 dell’Olimpico lavince e convince, battendo i Russi delper 3-0, grazie alle reti di Dzeko al 30’ e al 43’ e di Ünder al 55’, sfoderando una prestazione fuori da ogni logica considerando la partita contro la SPAL di neanche tre giorni fa’. Lampi di grande calcio, ottimo gioco e una difesa che a differenza del campionato, in Coppa continua ad essere particolarmente solida, soprattutto in casa. Ma questa discrepanza sembra evidente sotto tutti i punti di vista. Sarà anche un caso, ma lain Europa o nelle occasioni più “blasonate” come il Derby è palesemente una squadra completamente diversa dal gruppetto dell’oratorio che abbiamo visto spesso e volentieri quest’anno in Serie A. E questo deve far riflettere ...