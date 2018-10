Roma | dopodomani annunciata Assemblea pubblica su voragini Municipio X

romadailynews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)– “Venerdi’ 26 ottobre alle ore 18.15, presso l’istituto comprensivo di via delle Azzorre 314, si terra’ unache ha per tema ‘di via Costanzo Casana, via Antonio Zotti e zone limitrofe’. All’incontro parteciperanno tecnici di Acea Ato2 che relazioneranno in merito ai tempi previsti per le riparazioni e alle tecnologie adottate per la risoluzione dei problemi in essere. Oltre alla presenza della presidente Giuliana Di Pillo e degli assessori competenti in materia, e’la presenza della sindaca Virginia Raggi”. Cosi’ in un comunicato ilX. L'articolosuX proviene daDailyNews.