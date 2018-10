Roma | degrado e rifiuti a Villa Borghese La denuncia | “Parco abbandonato a se stesso”

Cosa sappiamo della morte di Desirée nel degrado di Roma : Drogata, stuprata da più persone e poi morta, probabilmente di overdose. Non emergono grossi dubbi a seguito dell’autopsia circa quello che ha dovuto subire Desirée, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata cadavere in uno stabile disabitato di Via dei Lucani, quartiere San Lorenzo di Roma. Le fasi del dramma La ragazza si era allontanata da casa dicendo che sarebbe andata a dormire da un’amica, ma quando si sono ...

Bordoni : degrado Roma non riguarda più solo cittadini ma anche estero : Roma – “Il degrado di Roma non e’ un argomento che riguarda solo i Romani ma e’ seguito con attenzione anche all’estero. I principali giornali inglesi come il Telegraph, il Times e The Guardian hanno oggi ospitato nelle loro pagine un corposo reportage sull’argomento corredato da link a cui far riferimento. L’occasione ai giornali e’ stata data dall’annuncio di una manifestazione di protesta ...

Roma - quando inciviltà e degrado incontrano la movida. In viale Ippocrate il campionato di tuffi nella monnezza : Una scena che si ripete spesso in viale Ippocrate, a Roma, dove il degrado e l’inciviltà incontrano la movida. Ne nasce un singolare campionato di tuffi nell’immondizia tra schiamazzi e sporcizia con buona pace dei residenti che continuano a presentare esposti e si trovano a dover sopportare una situazione che definiscono intollerabile. L'articolo Roma, quando inciviltà e degrado incontrano la movida. In viale Ippocrate il campionato ...

Roma : entro 2018 Ponte Cestio libero da degrado : Roma – Sara’ finalmente ripulito dalle scritte e liberato dal degrado Ponte Cestio, simbolo “da oltre un anno” della battaglia per il decoro portata avanti da Retake Roma. Infatti, da quanto si apprende, “entro l’anno” la Sovrintendenza capitolina provvedera’ a intervenire, cosi’ come stabilito oggi durante un incontro tra una delegazione di Retake, ricevuta a piazza Lovatelli, e i vertici ...

Roma : 5 arresti e 12 denunce a seguito contrasto degrado e abusivismo : Roma – Ancora controlli dei Carabinieri nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali, fino a piazza Venezia. La costante attivita’ per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado ha permesso ai Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto dei colleghi dell’8° Reggimento “Lazio” e della Compagnia Speciale, di arrestare 5 persone, denunciarne 12, ...

Chi sono le 6 donne di #Romadicebasta che sfidano Virginia Raggi sul degrado : “Questo stato di cose non è un destino ineluttabile al quale dobbiamo consegnarci in silenzio”, spiegano le sei donne che a maggio dell’anno scorso hanno dato vita al movimento Tutti per Roma, Roma per tutti. All’inizio un semplice gruppo chiuso su Facebook, un gruppo apolitico, lo specificano, per combattere il lassismo dell’amministrazione Raggi. Poi qualcosa in più, il gruppo si allarga, la voce si ...

Colosimo : Roma come favelas - non esenti da degrado nemmeno ospedali : Roma – “Nell’anno terzo del regno di Virginia I il degrado conquista nuovi territori della Capitale, non si salvano nemmeno gli ospedali: dal Policlinico Umberto I al Sant’Eugenio, lo scenario e’ quello delle piu’ degradate favelas del sud del mondo, la situazione esige le dimissioni dell’assessore Montanari”. Lo dice in una nota Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fdi alla Regione ...

Roma : Operazione contro degrado e abusivismo al Flaminio - 1 arresto e 5 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale – coadiuvati dai militari del Nucleo Radiomobile di Roma, da personale del Nas di Roma e della Polizia Locale Roma Capitale – hanno eseguito un’importante Operazione antidegrado nella zona compresa tra piazzale Flaminio, piazza Mancini e il parco di Villa Borghese. Il bilancio dell’attivita’ e’ di una persona arrestata – un cittadino moldavo di 31 ...

'Giochi proibiti' - il degrado dell'area bimbi di Colle Oppio a Roma - : Il reportage di Sky tg24 realizzato nel centro storico di Roma, a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali. Siamo andati nell'area giochi attrezzata di Colle Oppio dove scivoli e altalene sono ...

Cangemi : Romani bocciano Giunta Raggi - Capitale nel degrado : Roma – “I romani bocciano la Giunta Raggi: 5 in pagella al sindaco per il peggioramento dei servizi pubblici locali, in testa trasporti e raccolta dei rifiuti. Basta guardarsi intorno, dal centro alla periferia, per rendersi conto del pessimo stato in cui si trova la nostra citta’: immondizia ovunque, voragini, alberi che crollano ad ogni folata di vento, ville e giardini abbandonati a se stessi”. “L’indagine ...

Roma : Controlli Carabinieri contro abusivismo e degrado - 16 denunciati : Roma – Oltre 72 mila euro e’ il totale delle sanzioni che i Carabinieri hanno contestato a 14 venditori ambulanti, perlopiu’ cittadini del Bangladesh e del Pakistan, per la vendita ambulante di bottigliette di acqua, ombrelli parasole, teli poncho, aste per selfie, ventagli, braccialetti e manufatti in legno. Sempre al Colosseo, i Carabinieri hanno proposto per il “Daspo Urbano” altri 7 cittadini del Bangladesh e ...

Roma : Controlli anti degrado a Tiburtina e Piazza Bologna - denunce e multe : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di degrado urbano e della cosiddetta movida, nel quadrante urbano compreso tra l’area della stazione Fs Tiburtina, l’area di Piazza Bologna e viale Ippocrate. I Carabinieri della Stazione di Roma viale Libia hanno denunciato a piede libero un italiano di 49 anni, di Napoli, per ...