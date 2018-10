Roma | crolla scala mobile nella metropolitana | oltre 20 feriti

Blastingnews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Un incidente spaventosodella Capitale. Unatastazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati aper la partita di Champions League di stasera all'Olimpico VIDEO. Quasi tutti ihanno riportato ferite alle gambe. Uno deiè stato trasportato in codice rosso all'ospedale con un piede semiamputato. L'incidente alla stazione metro Repubblica Erano circa le 19 quando si è verificato l'incidente con la parte finale dellache ha ceduto e le persone che stavano scendendo sono finite una sull'altra. Urla disperate e persone in fuga si vedono nei video amatoriali dell'incidente che stanno circolando sul web gia' pochi minuti dopo l'incidente. Secondo le prime testimonianze sembrerebbe molto probabile ...