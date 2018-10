ROMA | CROLLA SCALA MOBILE METRO Ultime notizie | gravi lesioni fra i feriti | gradini come

ROMA : su scala mobile crollata si ipotizza disastro colposo : Roma – disastro colposo. È l’ipotesi di reato, oltre a quella di lesioni colpose, sulla quale stanno procedendo i pm della Procura della Repubblica di Roma, coordinati da Giuseppe Pignatone, in merito all’incidente avvenuto ieri sera sulla scala mobile della stazione Repubblica della Metro A, il cui collasso, mentre sopra c’erano decine di persone (tra cui diversi tifosi del Cska Mosca che si stavano dirigendo allo stadio ...

Champions League - gli ottavi per la ROMA sono a portata di mano : la quota crolla ad 1 - 13 : Roma e Real Madrid sembrano volare a braccetto agli ottavi di finale di Champions League dopo i risultati di ieri sera La Roma ritrova i gol di Edin Dzeko e la vittoria, battendo per 3-0 il Cska Mosca nel terzo turno, grazie a una doppietta del bomber bosniaco e a una rete di Under. I giallorossi, adesso, sono primi a pari merito con il Real Madrid nel Gruppo G e la qualificazione agli ottavi di finale è ormai a un passo data a 1,13 appena ...

ROMA - crolla scala mobile nella metropolitana : oltre 20 feriti : Un incidente spaventoso nella metropolitana della Capitale. Una scala mobile è crollata nella stazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League di stasera all'Olimpico [VIDEO]. Quasi tutti i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con ...

ROMA - crolla la scala mobile nella metro - i gradini come tagliole : i feriti hanno lesioni gravi : Continuano i controlli nelle principali stazioni delle metro A e B. Per evitare che possa ripetersi quanto è accaduto ieri nella centralissima fermata di Repubblica, quando le scale mobili hanno ...

Metro ROMA - crolla la scala mobile : più di 20 feriti - uno grave : Sono in tutto 24 i feriti portati in ospedale: uno è in codice rosso, col piede semiamputato. La stazione Repubblica è stata...

ROMA - crolla scala mobile metro : 24 feriti - 8 gravi/ Video ultime notizie - polemica “Traballava già da tempo” : Roma, crolla scala mobile metro. Video ultime notizie: 24 tifosi russi feriti, scene di terrore e panico nella serata di ieri dopo la partita fra i giallorossi e il CSKA di Mosca(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:29:00 GMT)

ROMA - crolla scala mobile Metro : feriti 24 tifosi russi/ Video ultime notizie : nel 2003 tragedia a Tiburtina : Roma, crolla scala mobile nella stazione Metro Repubblica: tra feriti gravi tifosi Cska Mosca, Video. Le ultime notizie: nell'incidente una persona ha perso una gamba(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 00:56:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. ROMA - crolla scala mobile nella Metro A Repubblica - 24 feriti (24 ottobre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Roma, crolla una scala mobile sulla Metro A "Repubblica": 24 feriti, in gran parte tifosi del CSKA in trasferta per la Champions (24 ottobre 2018)(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 00:25:00 GMT)

ROMA - CROLLA SCALA MOBILE NELLA METRO : FERITI 24 TIFOSI RUSSI/ Video ultime notizie - 8 in codice rosso : ROMA, CROLLA SCALA MOBILE NELLA stazione METRO Repubblica: tra FERITI gravi TIFOSI Cska Mosca, Video. Le ultime notizie: nell'incidente una persona ha perso una gamba(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 23:32:00 GMT)

ROMA - crolla una scala mobile : i soccorritori alla metro Repubblica : Ventiquattro tifosi del Cska Mosca sono rimasti feriti nel crollo della scala mobile della metropolitana di Roma , nella stazione Repubblica, sotto il peso dei supporter della squadra russa impegnata ...

Metro ROMA - crolla scala mobile a Repubblica : feriti 24 russi/ Video ultime notizie : Sindaca Raggi sul posto : Roma, crolla scala mobile nella stazione Metro Repubblica: tra feriti gravi tifosi Cska Mosca, Video. Le ultime notizie: nell'incidente una persona ha perso una gamba(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:00:00 GMT)

ROMA - crolla scala mobile nella metro : 24 feriti - tifosi Cska gravi. 'Saltavano - poi il cedimento' : Cede la parte inferiore della scala mobile a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A: ci sono 24 feriti e almeno quattro sono gravi, in codice rosso. Tra di loro anche i tifosi del ...

ROMA - crolla scala mobile nella metro : 24 feriti - tifosi Cska gravi. «Saltavano - poi il cedimento» : Cede la parte inferiore della scala mobile a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A: ci sono 24 feriti e almeno quattro sono gravi, in codice rosso. Tra di loro anche i tifosi del...

ROMA - crolla scala mobile nella metro : 24 feriti - tifosi Cska gravi. «Saltavano - poi il cedimento» : Cede la parte inferiore della scala mobile a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A: ci sono 24 feriti e almeno quattro sono gravi, in codice rosso. Tra di loro anche i tifosi del...