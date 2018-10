Roma | arrestati 3 imprenditori per bancarotta fraudolenta

Roma : colti con le mani nel sacco - arrestati 5 spacciatori : Roma – Nel corso di un mirato servizio antidroga nel quartiere San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato 5 persone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di cittadini Romani, di eta’ compresa tra i 19 e i 41 anni, tre dei quali gia’ noti per i loro ...

Roma - rapinano minimarket armati di un collo di bottiglia rotto : arrestati due italiani : I Carabinieri di Roma hanno arrestato due cittadini italiani, di 19 anni e 20 anni, che poco prima avevano rapinato un negozio gestito da un cittadino del Bangladesh, in via di Torrevecchia. All’arrivo dei militari, chiamati dopo una segnalazione al 112, la vittima ha raccontato che due giovani si erano introdotti con volto travisato da un cappuccio e sotto la minaccia di un collo di bottiglia rotta si erano fatti consegnare ...

Roma. Arrestati un dipendente dell’Agenzia delle Entrate e un commercialista : L’accusa è gravissima. Un uomo, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe alterato i dati fiscali di diversi contribuenti. In cambio di

Roma : Droga nel contatore - arrestati due pusher a Primavalle : Roma – Da diversi mesi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle hanno lavorato per il contrasto al traffico di stupefacenti nel comprensorio dei lotti di via Federico Borromeo, nei pressi di un’area adibita a giochi per bambini. Ad inizio mese, constatando la recrudescenza dell’attivita’ di spaccio di cocaina e crack nell’area ludica, i poliziotti hanno messo in atto un servizio di osservazione ...

Roma : Rubavano merce in grande magazzino con borsa schermata - arrestati : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi cittadini colombiani di 56 anni, con l’accusa di furto aggravato. Intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112 da parte del personale di un grande magazzino in piazzale Appio, i Carabinieri hanno bloccato i due perche’ trovati in possesso di numerosi prodotti, del valore di 1.800 euro circa, occultati ...

Roma : 3 spacciatori arrestati dopo controlli a Esquilino : Roma – Gli agenti del Commissariato Esquilino proseguono, senza sosta, l’attivita’ volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella giornata di ieri, a piu’ riprese sono finiti in manette tre cittadini stranieri. Il primo, 22 anni, originario della Nigeria, e’ stato rintracciato dagli operatori mentre, di prima mattina, seduto su una panchina di Piazza Vittorio, era indaffarato a ...

Roma : Droga - 7 pusher arrestati in poche ore : Roma – Era una coppia ben assortita la prima che e’ finita in manette per spaccio di Droga a Roma: lui marocchino e lei peruviana, dopo la chiusura del mercato di via dell’Acqua Bullicante, nascondevano lo stupefacente fra i banchi e facevano una sorta di staffetta ad ogni richiesta avanzata dal cliente di turno. A fermarli gli investigatori del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, dopo una serie di ...

Roma. Arrestati due persone per spaccio di droga : Hanno notato una moto con un uomo ed una donna in sella, zigzagare tra le auto in transito, insospettitisi gli agenti del Reparto Volanti di Roma hanno deciso di controllare il mezzo. E cosi hanno scoperto che l’uomo, un romano di 54 anni e la donna romana di 55 anni erano moglie e marito. Lui, con diversi precedenti alle spalle si dimostrava fortemente agitato per il controllo in corso. E difatti gli agenti del Reparto Volanti unitamente ...

Roma : Controlli antidroga - arrestati 5 pusher : Roma – Da Fiumicino a piazza Vittorio Emanuele dai Controlli antidroga della Polizia di Stato: 5 pusher finiscono in manette. Un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti quello messo in campo dagli agenti della Polizia di Stato, iniziato sul litorale di Fiumicino e finito a piazza Vittorio nel pieno centro della capitale. Ad operare il primo arresto, a Fiumicino, gli agenti della Polizia di Stato del ...

Roma : Baby-gang rapina coetani - arrestati due sedicenni : Roma – Un’altra “Baby-gang” e’ stata scoperta e fermata dai Carabinieri di Roma. I militari della Stazione RomaMadonna del Riposo sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al “112” per una zuffa tra giovanissimi scoppiata in piazza dei Giureconsulti, all’altezza di via Boccea. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno trovato tre giovani di eta’ compresa tra i 13 e i 14 anni che, ...

Roma : Trovati in possesso di armi e droga - arrestati : Roma – I Carabinieri della Tenenza di Guidonia, coordinati dal Comando Compagnia di Tivoli e sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato due persone, un cittadino romeno di 27 anni ed uno italiano di 32 anni, entrambi con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. Gli arresti sono scattati nell’ambito di un piu’ ...

Roma : Controlli antidroga al Pigneto - arrestati 2 pusher : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno effettuato alcuni Controlli antidroga nel quartiere Pigneto, meta di molti giovani che frequentano la Movida, ed hanno arrestato 2 pusher di marijuana. I due, cittadini senegalesi di 24 e 43 anni, senza fissa dimora e nullafacenti, gia’ conosciuti per reati specifici, sono stati bloccati dai militari in via del Pigneto mentre stavano cercando di cedere, ad un giovane Romano, ...